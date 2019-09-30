ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Фигуранта дела Бузины избрали в общественный совет НАБУ

Новости » Общество    30.09.2019 - 15:28
Фигуранта дела Бузины избрали в общественный совет НАБУ
Фото: подозреваемый в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько

Андрей Медведько стал членом общественного совета НАБУ

Подозреваемого в убийстве писателя Олеся Бузины Андрея Медведько избрали в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на сайт НАБУ.

Сообщается, что второе свободное место досталось представителю политсилы "Демократична сокира орди" Ивану Ясинскому, а сам Медведько представитель "Союза ветеранов войны с Россией".

Ясинского и Медведько набрали в три-четыре раза больше голосов, чем ближайший соперник. За первого проголосовали 4854 человек, за второго - 3902. Ясинский - физлицо-предприниматель, занимается консультированием по вопросам информатизации и коммерческой деятельности, член партии "Демсокира". Медведько в своей автобиографии указал, что возглавляет отдел эксплуатации в ООО "Капитал Спецресурс". Он является одним из двух подозреваемых в убийстве пророссийского журналиста Олеся Бузины.

Напомним, что экс-шеф-редактор издания "Сегодня" Олесь Бузина был убит в Киеве 16 апреля 2015 года. Бузину застрелили возле его дома. В тот же день правоохранители нашли автомобиль, на котором, предположительно, передвигались убийцы Бузины.

Как сообщало РБК-Украина, дело о убийстве журналиста Олеся Бузины рассматривал суд присяжных. Кроме того, 7 июня 2018 года состоялось подготовительное заседание по делу по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука в убийстве Бузины. По результатам подготовительного судебного заседания коллегия судей решила назначить обвинительный акт к рассмотрению по существу судом присяжных.

Саудовский принц отрицает заказ убийства Хашогги Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашогги
Новости Украины Александр МедведькоНАБУОлесь Бузинапреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь