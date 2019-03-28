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Труба назвал количество нардепов-фигурантов в делах ГБР

Новости » Общество    28.03.2019 - 12:48
Труба назвал количество нардепов-фигурантов в делах ГБР
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

В делах ГБР фигурируют более 30 народных депутатов

В делах Государственного бюро расследований (ГБР) на сегодня фигурируют более 30 народных депутатов. Об этом на брифинге рассказал директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, фигурантами уголовных дел Госбюро расследований являются более 30 народных депутатов, и следователи работают над юридической оценкой их действий.

"Это несколько уголовных производств. У нас есть основания говорить, что депутаты имеют отношение к нецелевому использованию государственных средств. Именно в этом производстве наибольшее количество депутатов, которые будут допрошены", - добавил Труба.

Напомним, ранее Труба рассказал, что Госбюро расследований только начинает заниматься делом о влиянии руководителя НАБУ Артема Сытника на выборы президента США. По его словам, уголовное производство по данному факту уже зарегистрировано.

Кроем того, Труба отметил, что в ближайшее время ГБР отчитается о расследовании хищений в "Укроборонпроме". Он добавил, что на допрос были вызваны авторы расследования о хищениях в оборонной сфере.

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