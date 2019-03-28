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Труба назвав кількість нардепів-фігурантів у справах ДБР

Новини » Суспільство    28.03.2019 - 12:48
Труба назвав кількість нардепів-фігурантів у справах ДБР
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

У справах ДБР фігурують понад 30 народних депутатів

У справах Державного бюро розслідувань (ДБР) на сьогодні фігурують понад 30 народних депутатів. Про це на брифінгу розповів директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, фігурантами кримінальних справ Держбюро розслідувань є більше 30 народних депутатів, і слідчі працюють над юридичною оцінкою їх дій.

"Це кілька кримінальних проваджень. У нас є підстави говорити, що депутати мають відношення до нецільового використання державних коштів. Саме в цьому провадженні найбільша кількість депутатів, які будуть допитані", - додав Труба.

Нагадаємо, раніше Труба розповів, що Держбюро розслідувань тільки починає займатися справою про вплив керівника НАБУ Артема Ситника на вибори президента США. За його словами, кримінальне провадження за даним фактом вже зареєстровано.

Кроєм того, Труба зазначив, що найближчим часом ДБР відзвітує про розслідування розкрадань в "Укроборонпромі". Він додав, що на допит були викликані автори розслідування про розкрадання в оборонній сфері.

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