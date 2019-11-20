Труба не будет подавать в отставку из-за скандала с записями разговоров 

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не будет подавать в отставку из-за скандала с опубликованными записями якобы его разговоров в одном из Telegram-каналов. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Он заявляет, что его ждут в ГБР, поскольку готовятся подозрения во многих уголовных производствах.

"За этот период времени сделано чрезвычайно много, еще больше мне нужно сделать, чтобы ГБР стало независимым органом. Госбюро расследований продолжает работать, и меня ждут в ГБР, поскольку готовятся подозрения во многих уголовных производствах", - сказал он.

Ранее на скандал ранее отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Честно скажу, что у меня сегодня более серьезные задачи. Я, правда, не знаю, что там за скандал. Я только слышал, что есть какой-то скандал с ГБР. Если вы не против, я изучу вопрос и отвечу вам", - сказал глава государства.

Напомним, ранее в мессенджере Telegram появился канал, в котором выложили записи разговоров в кабинете Трубы. На этих записях он якобы по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана распоряжается приостановить обыски в Днепровском горсовете, "ПриватБанке" и НБУ на время визита миссии Международного валютного фонда.

Также РБК-Украина писало, что Верховная рада поддержала правку в законопроект о перезапуске ГБР, которая предполагает увольнение руководства, в том числе и Трубы.