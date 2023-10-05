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ТРЦ Ocean Plaza у Києві хочуть продати на аукціоні: яка ціна

Фото: ТРЦ Ocean Plaza у Києві хочуть продати на аукціоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Державну частку торгового центру Ocean Plaza можуть продати на аукціоні. В уряд направили відповідну ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Фонду державного майна України.

У відомстві зазначають, що звернулися до уряду з ініціативою включити державну частку ТРЦ Ocean Plaza до переліку великої приватизації для продажу на відкритому аукціоні.

Підготовка для приватизації частки у розмірі 66,65% вже розпочалася. У жовтні-листопаді мають відбутися п'ять аудитів - юридичний, фінансовий, технічний, форензік та репутаційний, які дадуть розуміння ринкової вартості активу стратегічним інвесторам.

Як наголосили у фонді, об'єкт рекомендуватимуть для продажу на відкритому аукціоні у системі "Прозорро.Продажі". Стартова ціна на рівні балансової вартості - 1,32 млрд гривень.

"Враховуючи, що в останній рік результати малої приватизації показують зростання ціни під час аукціонів у середньому майже втричі, ФДМУ очікує, що зможе продати актив дорожче за балансову вартість", - уточнюють у відомстві.

Націоналізація Ocean Plaza

Нагадаємо, 9 червня уряд вирішив передати частку капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить Ocean Plaza, у розмірі 66,65%.

Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкціонним бізнесменам Аркадію та Ігорю Роттенбергам, але у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд передав їх у власність держави.

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КиївФДМУOcean Plaza