ТРЦ Ocean Plaza у Києві хочуть продати на аукціоні: яка ціна

У відомстві зазначають, що звернулися до уряду з ініціативою включити державну частку ТРЦ Ocean Plaza до переліку великої приватизації для продажу на відкритому аукціоні.

Підготовка для приватизації частки у розмірі 66,65% вже розпочалася. У жовтні-листопаді мають відбутися п'ять аудитів - юридичний, фінансовий, технічний, форензік та репутаційний, які дадуть розуміння ринкової вартості активу стратегічним інвесторам.

Як наголосили у фонді, об'єкт рекомендуватимуть для продажу на відкритому аукціоні у системі "Прозорро.Продажі". Стартова ціна на рівні балансової вартості - 1,32 млрд гривень.

"Враховуючи, що в останній рік результати малої приватизації показують зростання ціни під час аукціонів у середньому майже втричі, ФДМУ очікує, що зможе продати актив дорожче за балансову вартість", - уточнюють у відомстві.

Націоналізація Ocean Plaza

Нагадаємо, 9 червня уряд вирішив передати частку капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить Ocean Plaza, у розмірі 66,65%.

Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкціонним бізнесменам Аркадію та Ігорю Роттенбергам, але у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд передав їх у власність держави.