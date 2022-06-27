ru ua
Пн, 27 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ТРЦ в Кременчуге разрушен полностью. Число погибших от удара снова возросло

Новина українською →
Кременчуг, Понедельник 27 июня 2022 21:11
ТРЦ в Кременчуге разрушен полностью. Число погибших от удара снова возросло Фото: спасатели на месте ракетного удара по Кременчугу (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Юлия Бойко

Число погибших в результате ракетного удара по торговому центру в Кременчуге достигло 11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

По его словам, ТРЦ "Амстор" полностью разрушен после ракетной атаки.

"Уже 11 погибших в результате ракетного удара по Кременчугу. Спасатели продолжают разбирать завалы ТРЦ", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины будет расследовать этот ракетный удар. Его квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.

По данным украинской стороны, удар был нанесен с территории Курской области, ракеты запустили со стратегических бомбардировщиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кременчуг Война России против Украины
NEWS
Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины
Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины
DAILY
Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться