ТРЦ "Караван" у Києві перейменували: чому і яка нова назва
ТРЦ "Караван Outlet" у Києві змінив назву на Victoria Gardens. Це відбулося після зміни управляючої компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення прес-служби ТРЦ.
Ренеймінг відбувся в межах оновлення концепції торгового центру. З жовтня 2024 року ТРЦ "Караван Outlet" входить до портфеля Dragon Capital разом із ТРЦ Victoria Gardens у Львові.
За даними компанії, після переходу під нове управління:
- рівень вакантності зменшився з 14% у вересні 2024 року до 7% у грудні 2025 року;
- за цей час укладено 15 нових договорів оренди;
- до пулу орендарів додалися нові бренди, ще з кількома великими орендарями тривають переговори.
В компанії зазначають, що аутлет-формат торгового центру збережеться і надалі. Зміна назви не впливає на роботу ТРЦ для відвідувачів - центр продовжує працювати у звичному режимі.
Що відомо про ТРЦ "Караван Outlet"
ТРЦ "Караван Outlet" відкрили у 2003 році, оновлення об’єкта відбулося у 2019 році. Це один із перших торгово-розважальних центрів Києва та єдиний великий аутлет-центр у столиці. Загальна площа комплексу становить понад 57 тис. кв. м, орендна - близько 44 тис. кв. м.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві з 12 грудня 2025 року почали поетапно відновлювати роботу ТРЦ Gulliver. Для відвідувачів відкрили торгові площі першого та мінус першого поверхів після ремонтів і перевірки безпеки. Повне відкриття комплексу відбуватиметься поступово - після усунення проблем з інженерними системами.
Детальніше про ситуацію навколо одного з найбільших ТРЦ Києва читайте у матеріалі РБК-Україна "Gulliver у Києві призупинив роботу: що відбувається між новими та колишніми власниками".