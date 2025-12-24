ТРЦ "Караван" у Києві перейменували: чому і яка нова назва

ТРЦ "Караван Outlet" у Києві змінив назву на Victoria Gardens. Це відбулося після зміни управляючої компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення прес-служби ТРЦ .

Ренеймінг відбувся в межах оновлення концепції торгового центру. З жовтня 2024 року ТРЦ "Караван Outlet" входить до портфеля Dragon Capital разом із ТРЦ Victoria Gardens у Львові.

За даними компанії, після переходу під нове управління:

рівень вакантності зменшився з 14% у вересні 2024 року до 7% у грудні 2025 року;

за цей час укладено 15 нових договорів оренди;

до пулу орендарів додалися нові бренди, ще з кількома великими орендарями тривають переговори.

В компанії зазначають, що аутлет-формат торгового центру збережеться і надалі. Зміна назви не впливає на роботу ТРЦ для відвідувачів - центр продовжує працювати у звичному режимі.

Що відомо про ТРЦ "Караван Outlet"

ТРЦ "Караван Outlet" відкрили у 2003 році, оновлення об’єкта відбулося у 2019 році. Це один із перших торгово-розважальних центрів Києва та єдиний великий аутлет-центр у столиці. Загальна площа комплексу становить понад 57 тис. кв. м, орендна - близько 44 тис. кв. м.