ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

ТРЦ "Караван" у Києві перейменували: чому і яка нова назва

Середа 24 грудня 2025 13:47
UA EN RU
ТРЦ "Караван" у Києві перейменували: чому і яка нова назва Фото: ТРЦ "Караван Outlet" у Києві перейменували (karavan-outlet.com.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

ТРЦ "Караван Outlet" у Києві змінив назву на Victoria Gardens. Це відбулося після зміни управляючої компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення прес-служби ТРЦ.

Ренеймінг відбувся в межах оновлення концепції торгового центру. З жовтня 2024 року ТРЦ "Караван Outlet" входить до портфеля Dragon Capital разом із ТРЦ Victoria Gardens у Львові.

За даними компанії, після переходу під нове управління:

  • рівень вакантності зменшився з 14% у вересні 2024 року до 7% у грудні 2025 року;
  • за цей час укладено 15 нових договорів оренди;
  • до пулу орендарів додалися нові бренди, ще з кількома великими орендарями тривають переговори.

В компанії зазначають, що аутлет-формат торгового центру збережеться і надалі. Зміна назви не впливає на роботу ТРЦ для відвідувачів - центр продовжує працювати у звичному режимі.

Що відомо про ТРЦ "Караван Outlet"

ТРЦ "Караван Outlet" відкрили у 2003 році, оновлення об’єкта відбулося у 2019 році. Це один із перших торгово-розважальних центрів Києва та єдиний великий аутлет-центр у столиці. Загальна площа комплексу становить понад 57 тис. кв. м, орендна - близько 44 тис. кв. м.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві з 12 грудня 2025 року почали поетапно відновлювати роботу ТРЦ Gulliver. Для відвідувачів відкрили торгові площі першого та мінус першого поверхів після ремонтів і перевірки безпеки. Повне відкриття комплексу відбуватиметься поступово - після усунення проблем з інженерними системами.

Детальніше про ситуацію навколо одного з найбільших ТРЦ Києва читайте у матеріалі РБК-Україна "Gulliver у Києві призупинив роботу: що відбувається між новими та колишніми власниками".

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Магазини
Новини
Мирний план можуть винести на референдум: Зеленський назвав умову
Мирний план можуть винести на референдум: Зеленський назвав умову
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну