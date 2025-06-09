"Троянський кінь" XXI століття: адмірал НАТО розповів, як дрони України надихнули Захід

Креативність України, включно з її масштабною атакою дронів "Павутина" на авіабази Росії, може стати серйозним уроком для західних армій.
Про це заявив командувач концепціями і трансформацією НАТО адмірал П'єр Вандьє, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю AFP.
"Те, що зробили українці в Росії, було троянським конем", - заявив Вандьє.
Адмірал нагадав, що історія троянського коня почалася тисячі років тому.
"Сьогодні ми бачимо, як подібна тактика переосмислюється технічною і промисловою творчістю", - додав він.
За словами Вандьє, операція показала, наскільки важливими для перемоги є інновації та адаптація, оскільки сучасні методи ведення війни змінюються з блискавичною швидкістю. "Це був справжній переворот", - сказав він.
"Ми вступаємо в динамічну епоху, коли арміям доведеться покладатися як на загальне планування, так і на адаптивне планування", - заявив адмірал.
Вандьє заявив, що ми станемо свідками безперервних інновацій, де "тиждень за тижнем, місяць за місяцем або рік за роком ми зможемо винаходити речі, яких ми не очікували".
Нагадаємо, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну операцію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників.
Безпілотники СБУ вразили чотири військові бази: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Як розповів очільник СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено понад 40 літаків стратегічної авіації РФ.
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