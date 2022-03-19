Под Тростянцом ВСУ разбили большую колонну российских войск

Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА, рассказал, что на территории области весь день шли боевые действия. Но несмотря на это, в обозначенных районах функционировали гуманитарные коридоры. Всего около 4,5 тысячи человек смогли покинуть зону боевых действий Сумской области.

По его словам, еще остаются люди, которые хотят эвакуироваться. Особенно это касается Тростянецкой и Краснопольской громад. В целом критическая ситуация остается в нескольких населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов. Фиксируются случаи мародерства российскими военными.

Известны также случаи пыток и похищения людей. Большинство из них происходит при пособничестве местных жителей. Также сегодня в результате обстрела в Сумах загорелся склад одного из предприятий. К счастью, погибших нет.