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Под Тростянцом ВСУ разбили большую колонну российских войск

Разбитая российская техника под Тростянцом (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

93-я бригада ВСУ продолжает выбивать врага на Тростянецком направлении. 18 марта была разбита колонна вражеской техники. Большинство машин сожгли, часть забрали в качестве трофеев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дмитрия Живицкого.

Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА, рассказал, что на территории области весь день шли боевые действия. Но несмотря на это, в обозначенных районах функционировали гуманитарные коридоры. Всего около 4,5 тысячи человек смогли покинуть зону боевых действий Сумской области.

По его словам, еще остаются люди, которые хотят эвакуироваться. Особенно это касается Тростянецкой и Краснопольской громад. В целом критическая ситуация остается в нескольких населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов. Фиксируются случаи мародерства российскими военными.

Известны также случаи пыток и похищения людей. Большинство из них происходит при пособничестве местных жителей. Также сегодня в результате обстрела в Сумах загорелся склад одного из предприятий. К счастью, погибших нет.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 24-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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