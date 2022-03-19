Под Тростянцом ВСУ разбили большую колонну российских войск

93-я бригада ВСУ продолжает выбивать врага на Тростянецком направлении. 18 марта была разбита колонна вражеской техники. Большинство машин сожгли, часть забрали в качестве трофеев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дмитрия Живицкого.
Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА, рассказал, что на территории области весь день шли боевые действия. Но несмотря на это, в обозначенных районах функционировали гуманитарные коридоры. Всего около 4,5 тысячи человек смогли покинуть зону боевых действий Сумской области.
Известны также случаи пыток и похищения людей. Большинство из них происходит при пособничестве местных жителей. Также сегодня в результате обстрела в Сумах загорелся склад одного из предприятий. К счастью, погибших нет.
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