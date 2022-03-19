Під Тростянцем ЗСУ розбили велику колону російських військ

93-та бригада ЗСУ продовжує вибивати ворога на Тростянецькому напрямку. 18 березня була розбита колона ворожої техніки. Більшість машин спалили, частину забрали в якості трофеїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дмитра Живицкого.
Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА, розповів, що на території області весь день йшли бойові дії. Але попри це, в позначених районах функціонували гуманітарні коридори. Всього близько 4,5 тисячі осіб змогли покинути зону бойових дій Сумської області.
Відомі також випадки тортур і викрадення людей. Більшість з них відбувається при пособництві місцевих жителів. Також сьогодні в результаті обстрілу в Сумах загорівся склад одного з підприємств. На щастя, загиблих немає.
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