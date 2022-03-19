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Під Тростянцем ЗСУ розбили велику колону російських військ

Розбита російська техніка під Тростянцем (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

93-та бригада ЗСУ продовжує вибивати ворога на Тростянецькому напрямку. 18 березня була розбита колона ворожої техніки. Більшість машин спалили, частину забрали в якості трофеїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дмитра Живицкого.

Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА, розповів, що на території області весь день йшли бойові дії. Але попри це, в позначених районах функціонували гуманітарні коридори. Всього близько 4,5 тисячі осіб змогли покинути зону бойових дій Сумської області.

За його словами, ще залишаються люди, які хочуть евакуюватися. Особливо це стосується Тростянецької та Краснопільської громад. Загалом критична ситуація залишається у кількох населених пунктах Сумського та Охтирського районів. Фіксуються випадки мародерства російськими військовими.

Відомі також випадки тортур і викрадення людей. Більшість з них відбувається при пособництві місцевих жителів. Також сьогодні в результаті обстрілу в Сумах загорівся склад одного з підприємств. На щастя, загиблих немає.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 24-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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