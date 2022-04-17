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В Тростянце на российских минах и растяжках подорвались пятеро детей

Фото: В Тростянце на российских минах и растяжках подорвались пятеро детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Тростянце Сумской области из-за оставленных российскими оккупантами мин и растяжек погибли уже пятеро детей.

Об этом заявил мэр Тростянца Юрий Бова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".

В субботу, 16 апреля, на растяжке подорвался местный житель, вышедший в лес погулять с собакой. Собака выбежала за пределы дороги и зацепила растяжку. К счастью, мужчине удалось выжить.

"Таких случаев очень много. У нас уже погибли от попадания на мины, разные растяжки 5 детей. Есть также раненые. Таких предметов еще достаточно много", - сказал мэр Тростянца.

Он добавил, что чаще всего оккупанты миновали блокпосты и места, где была техника.

Специалисты в городе работают без выходных, чтобы разминировать территорию, но сейчас в Тростянце еще много дорог, которые не проверили.

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