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У Тростянці окупанти закатували цивільного. Прокуратура розпочала розслідування

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Понеділок 28 березня 2022 21:33
У Тростянці окупанти закатували цивільного. Прокуратура розпочала розслідування Фото: у Тростянці окупанти закатували цивільного (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти закатували до смерті цивільного під час окупації Тростянця. Розпочато кримінально провадження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, загарбники під час окупації міста Тростянець жорстоко знущалися над загиблий чоловіком. Його тіло з множинними ушкодженнями було виявлено вже під час звільнення міста 28 березня. Наразі особа чоловіка встановлюється.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів й звичаїв війни.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області", - пише пресслужба.

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