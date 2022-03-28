У Тростянці окупанти закатували цивільного. Прокуратура розпочала розслідування
Російські окупанти закатували до смерті цивільного під час окупації Тростянця. Розпочато кримінально провадження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
Згідно з даними слідства, загарбники під час окупації міста Тростянець жорстоко знущалися над загиблий чоловіком. Його тіло з множинними ушкодженнями було виявлено вже під час звільнення міста 28 березня. Наразі особа чоловіка встановлюється.
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів й звичаїв війни.
"Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області", - пише пресслужба.
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