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В Тростянце "Байрактары" уничтожили артиллерию врага

Автор: Антон Федорцив

Вооруженные силы Украины дали отпор российским оккупантам в Сумской области. Ударные беспилотники позволят перевести дух жителям Ахтырки и Тростянца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль городского головы Тростянца Юрия Бовы в Facebook.

Городской глава отметил, что российские военные пытаются сломить сопротивление украинцев в Ахтырке. Для этого они наносили артиллерийские удары из жилых кварталов Тростянца.

"Но благодаря "Байрактару" и точной наводке на цель, она уничтожена. И так должно быть и будет с каждым россиянином, пришедшим убивать наших людей!" – написал Бова

К слову, российский министр иностранных дел объявил требования к Украине для установления мира.

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Сумская областьВторжение России в Украину