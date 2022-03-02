В Тростянце "Байрактары" уничтожили артиллерию врага

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль городского головы Тростянца Юрия Бовы в Facebook.

Городской глава отметил, что российские военные пытаются сломить сопротивление украинцев в Ахтырке. Для этого они наносили артиллерийские удары из жилых кварталов Тростянца.

"Но благодаря "Байрактару" и точной наводке на цель, она уничтожена. И так должно быть и будет с каждым россиянином, пришедшим убивать наших людей!" – написал Бова