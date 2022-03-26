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Тростянец освобожден от российских оккупантов

Фото: Въезд в освобожденный Тростянец (facebook.com/93OMBr)
Автор: Антон Федорцив

Украинские военные полностью освободили Тростянец в Сумской области от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook.

Освобождение города стало заслугой 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Ей помогли бойцы территориальной обороны и местные партизаны.

"Холодноярцам и удалось выгнать с места "элиту" российских сухопутных войск - Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец", – говорится в сообщении.

После ряда неудач войска РФ сбежали из Тростянца. 93-й бригаде достались трофеи – российские вооружения, техника и боеприпасы.

Напомним, что Львов получил два подряд ракетных удара вражеских войск.

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