Тростянец освобожден от российских оккупантов

Украинские военные полностью освободили Тростянец в Сумской области от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook.

Освобождение города стало заслугой 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Ей помогли бойцы территориальной обороны и местные партизаны.

"Холодноярцам и удалось выгнать с места "элиту" российских сухопутных войск - Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец", – говорится в сообщении.

После ряда неудач войска РФ сбежали из Тростянца. 93-й бригаде достались трофеи – российские вооружения, техника и боеприпасы.