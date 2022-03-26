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Тростянець звільнений від російських окупантів

Фото: В'їзд у звільнений Тростянець (facebook.com/93OMBr)
Автор: Антон Федорців

Українські військові повністю звільнили Тростянець на Сумщині від російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 93-ї ОМБр Холодний Яр у Facebook.

Визволення міста стало заслугою 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Їй допомогли бійці територіальної оборони та місцеві партизани.

"Холодноярцям і вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець", – йдеться в повідомленні.

Після низки невдач війська РФ втекли з Тростянця. 93-й бригаді дісталися трофеї – російські озброєння, техінка та боєприпаси.

Нагадаємо, що Львів зазнав двох поспіль ракетних ударів ворожих військ.

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