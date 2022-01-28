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Из-за тропического шторма в ЮАР погибли более 70 человек, 130 тысяч покинули свои дома

Автор: Ольга Белей

В результате наводнения, вызванного тропическим штормом Ана, в Южной Африке погибло более 70 человек. Еще 130 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

"Южная Африка пострадала от наводнения, в результате которого в регионе погибло более 70 человек из-за тропического шторма Ана", - пишет издание.

Сильные дожди и грозы продолжались в некоторых регионах даже после шторма. Это привело к наводнениям.

На Мадагаскаре погибло по меньшей мере 48 человек, а 130 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Школы и спортивные залы в столице Антананариву были преобразованы в приюты для вынужденных переселенцев.

В Малави погибли по меньшей мере 11 человек. По всей стране произошло отключение электроэнергии, а некоторые районы были объявлены зонами стихийного бедствия.

Тем временем Мозамбик сообщил о 18 смертельных случаях. Однако официальные лица там говорят, что истинное их число до сих пор неизвестно: от наводнения в целом пострадало 20 000 человек.

Премьер-министр Мозамбика Карлос Агостиньо ду Росарио призвал к международной помощи. ЮНИСЕФ заявил, что направляет сотрудников в страну, чтобы помочь 45 тысячам человек, которые нуждаются в гуманитарной помощи.

Тем временем метеослужбы в регионе предупредили об еще одном шторме в Индийском океане, который может материализоваться в ближайшие дни.

Напомним, в 2021 году стихийные бедствия нанесли общий ущерб в размере 280 млрд долларов США, из которых примерно 120 млрд долларов были застрахованы. Общие потери стали четвертыми по величине на сегодняшний день (в рекордный 2011 год они достигли 355 млрд).

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ЮАР