Тропический шторм приближается к Олимпиаде: стало известно, когда он будет в Токио

Тропический шторм "Непартак" становится все ближе к Токио, где проходят Олимпийские игры. Метеорологическое агентство предупредило о сильном дожде, мощном ветре и высоких волнах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.
перерастет в тайфун.
Тем не менее, метеорологи в Японии предупреждают, что шторм может повлиять на обширную территорию, при этом прогноз показывает возможный выход на сушу во вторник в районе Канто, включая Токио, или в регионе Тохоку, который расположен дальше на север.
Шторм привлек внимание организаторов Олимпиады, поэтому
Напомним, ранее предполагалось, что шторм "Непартак" перерастет в тайфун и обрушится на Токио. Из-за него отменили некоторые соревнования.
Ранее сообщалось о пожарах, которые разрушают дома в США. Жителей пришлось эвакуировать.