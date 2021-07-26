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Тропический шторм приближается к Олимпиаде: стало известно, когда он будет в Токио

Автор: Наталья Скороход

Тропический шторм ​"​Непартак" становится все ближе к Токио, где проходят Олимпийские игры. Метеорологическое агентство предупредило о сильном дожде, мощном ветре и высоких волнах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

перерастет в тайфун.

Тем не менее, метеорологи в Японии предупреждают, что шторм может повлиять на обширную территорию, при этом прогноз показывает возможный выход на сушу во вторник в районе Канто, включая Токио, или в регионе Тохоку, который расположен дальше на север.

Шторм привлек внимание организаторов Олимпиады, поэтому

Напомним, ранее предполагалось, что шторм ​"​Непартак" перерастет в тайфун и обрушится на Токио. Из-за него отменили некоторые соревнования.

Ранее сообщалось о пожарах, которые разрушают дома в США. Жителей пришлось эвакуировать.

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