Тропічний шторм наближається до Олімпіади: стало відомо, коли він буде в Токіо

Тропічний шторм " Непартак" стає все ближче до Токіо, де проходять Олімпійські ігри. Метеорологічне агентство попередило про сильний дощ, потужний вітер та високі хвилі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Тим не менш, метеорологи в Японії попереджають, що шторм може вплинути на велику територію, при цьому прогноз показує можливий вихід на сушу у вівторок в районі Канто, включаючи Токіо, або в регіоні Тохоку, який розташований далі на півночі.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що шторм "Непартак" переросте в тайфун і обрушиться на Токіо. Через нього скасували деякі змагання.

Раніше повідомлялося про пожежі, які руйнують будинки в США. Жителів довелося евакуювати.