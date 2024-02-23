З трьома рядами крісел та багажником: ТОП-5 семимісних мінівенів з пробігом

На те він і вен, хоча і міні – пасажирських місць у ньому має бути багато. Поєднання трьох рядів сидінь і великого багажника в одному просторому кузові – винятковий привілей компактних сімейних мінівенів. Виявляється, таких моделей на ринку чимало, тож спробуємо розібратись з ними.
Про п’ять вживаних мінівенів з сімома місцями в салоні читайте у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки статті було використано публікації видань “Автоцентр”, Autobild і сайти компаній-виробників.
Модель, яка має багато спільного з VW Golf, у тому числі і його безвідмовність, в 7-місній версії не дуже поширена, бо третій ряд додавався за доплату. Проте, в Україні такі авто таки зустрічаються. Попри дорогий бренд, машина багато у чому практична і вигідна саме для сімейного використання: колеса невеликого дюйма, нормальний кліренс (16 см), рейлінги на даху, знімні сидіння другого ряду. Спинка правого переднього крісла лягає, що зручно для перевезення чогось вузького і довгого. Гама двигунів традиційно для VW широка. Для вживаних машин особливо рекомендовані дизелі 1,6 та 2,0, бо всі бензинові мотори – то неоднозначні малооб’ємні агрегати типу TSI, до кожного з яких при покупці слід дуже уважно придивлятися. Трансмісії механічні і автоматичні, хоча серед останніх – тільки преселективні "роботи" DSG, не дуже надійні в немолодому віці. Попри високий кузов і помітну вагу, машина добре керується, і при тому не є жорсткою на подзьобаному асфальті.
Семимісна версія популярного мінівена пропонувалася виробником під окремим ім’ям Grand Scenic, і він справді Гранд, бо має аж на 23 см більшу довжину (4,63 м). Хоча слід мати на увазі, що і в такому збільшеному вигляді машина може мати лише два ряди сидінь. Сидіння двох задніх рядів легко складаються, щоб утворити рівний багажний майданчик. Бензинові мотори лише наддувні, бо геть малолітражні (1,2 і 1,3 л), а дизелі для українського водія будуть більш цікаві, бо мають більший робочий об’єм (1,5 л, 1,6 л та 1,7 л). "Автоматів" два, але обидва – роботи з двома зчепленнями, причому їх агрегатують лише з дизелями.
Автомобіль з трохи заплутаним ім’ям (в певний період титул Tourer було виключено з назви), який, проте, незалежно від імені міг мати опціональний третій ряд сидінь в багажнику. При тому обидва задні ряди складаються, утворюючи рівну підлогу для зручного розміщення багажу (максимальна довжина предметів – 3,0 м). При тому є й інші варіанти трансформації салону для більшого комфорту пасажирів. Моторна лінійка доволі цікава, навіть серед бензинових агрегатів є повнолітражні мотори 1,6 і 1,8 л, не говорячи вже про дизельні варіанти 1,6 і 2,0 л у різних варіантах налаштувань. А взагалі ця модель стала однією з революційних для Opel – саме тоді від зробив крок вперед від дешевого утилітарного транспорту до комфортабельних і добротних авто більш високого класу.
Це продовжена (+17 см) версія C4 Picasso сприймається як цілком самостійна модель. 7-місний салон зручний і затишний, крісла двох задніх рядів складаються, у другому ряду ще й регулюються кожне окремо. Крім того, складається спинка правого переднього сидіння, що зручно для перевезення довгих предметів. У салоні безліч скриньок і схованок, є навіть потаємний бокс у підлозі. Важливо, що через відсутність “бороди” під центральною консоллю є змога пересаджуватись в водійського місця на праве сидіння і навпаки. Мотор можна обрати бензиновий чи дизельний, трансмісії є механічні, є автоматичні, у тому числі жадані для бувалих водіїв японські гідромеханічні АКП і простенькі, але недорогі “роботи”. На ходу машина не спортивна, на рівній дорозі хід плавний, на нерівностях комфорт не дуже, але це, власне, типове явище для багатьох “Сітроєнів”.
Доволі рідкісний для України автомобіль, та й в цілому світі він добряче струсив свідомість шанувальників BMW: машина передньопривідна, та ще й має в лінійці трициліндрові мотори! Але "нормальні" 4-циліндрові двигуни теж є, бензинові і дизельні. Традиційно для марки мотори (усі без винятку) відрізняються гнучкістю характеристик і віддачею, "автомати" – справжні баварські "Стептроніки". Попри незвичну для “баварців” технічну платформу, мінівен залишається BMW – інтер’єр відрізняється дорогим оздобленням і характерною для марки стилістикою. При тому певна практичність теж на місці – всі задні сидіння можна трансформувати в різних конфігураціях, спинка правого переднього опціонально теж може складатися.
Будь-який мінівен – найраціональніший тип авто, адже він використовує корисний об’єм кузова, як то кажуть, на всі сто. Відповідно, семимісний мінівен – найраціональніший з усіх мінівенів. Але! За умови, що ви точно знаєте, що така кількість місць у вас буде затребувана. Адже з досвіду бувалих користувачів відомо, що випадково потреба заповнити всі шість пасажирських місць практично не виникає – зазвичай на них їздять люди згідно штатного сімейного розкладу. Тож для чого тоді возити з собою зайві сидіння та доплачувати за них? Чи не краще спрямувати цю доплату на кращий стан чи багатішу комплектацію іншого авто, з стандартним 5-місним салоном? Одне слово, вибір семимісного мінівена має бути свідомим, хіба що два “зайві” крісла достануться вам "у довісок" без доплати.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, який автомобіль краще – універсал чи кросовер.