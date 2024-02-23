З трьома рядами крісел та багажником: ТОП-5 семимісних мінівенів з пробігом

Volkswagen Touran, від 12 500 доларів

Модель, яка має багато спільного з VW Golf, у тому числі і його безвідмовність, в 7-місній версії не дуже поширена, бо третій ряд додавався за доплату. Проте, в Україні такі авто таки зустрічаються. Попри дорогий бренд, машина багато у чому практична і вигідна саме для сімейного використання: колеса невеликого дюйма, нормальний кліренс (16 см), рейлінги на даху, знімні сидіння другого ряду. Спинка правого переднього крісла лягає, що зручно для перевезення чогось вузького і довгого. Гама двигунів традиційно для VW широка. Для вживаних машин особливо рекомендовані дизелі 1,6 та 2,0, бо всі бензинові мотори – то неоднозначні малооб’ємні агрегати типу TSI, до кожного з яких при покупці слід дуже уважно придивлятися. Трансмісії механічні і автоматичні, хоча серед останніх – тільки преселективні "роботи" DSG, не дуже надійні в немолодому віці. Попри високий кузов і помітну вагу, машина добре керується, і при тому не є жорсткою на подзьобаному асфальті.

Renault Grand Scenic, від 14 400 доларів

Семимісна версія популярного мінівена пропонувалася виробником під окремим ім’ям Grand Scenic, і він справді Гранд, бо має аж на 23 см більшу довжину (4,63 м). Хоча слід мати на увазі, що і в такому збільшеному вигляді машина може мати лише два ряди сидінь. Сидіння двох задніх рядів легко складаються, щоб утворити рівний багажний майданчик. Бензинові мотори лише наддувні, бо геть малолітражні (1,2 і 1,3 л), а дизелі для українського водія будуть більш цікаві, бо мають більший робочий об’єм (1,5 л, 1,6 л та 1,7 л). "Автоматів" два, але обидва – роботи з двома зчепленнями, причому їх агрегатують лише з дизелями.

Opel Zafira C/Zafira Tourer C, від 11 900 доларів

Автомобіль з трохи заплутаним ім’ям (в певний період титул Tourer було виключено з назви), який, проте, незалежно від імені міг мати опціональний третій ряд сидінь в багажнику. При тому обидва задні ряди складаються, утворюючи рівну підлогу для зручного розміщення багажу (максимальна довжина предметів – 3,0 м). При тому є й інші варіанти трансформації салону для більшого комфорту пасажирів. Моторна лінійка доволі цікава, навіть серед бензинових агрегатів є повнолітражні мотори 1,6 і 1,8 л, не говорячи вже про дизельні варіанти 1,6 і 2,0 л у різних варіантах налаштувань. А взагалі ця модель стала однією з революційних для Opel – саме тоді від зробив крок вперед від дешевого утилітарного транспорту до комфортабельних і добротних авто більш високого класу.

Citroen Grand C4 Picasso, від 9500 доларів

Це продовжена (+17 см) версія C4 Picasso сприймається як цілком самостійна модель. 7-місний салон зручний і затишний, крісла двох задніх рядів складаються, у другому ряду ще й регулюються кожне окремо. Крім того, складається спинка правого переднього сидіння, що зручно для перевезення довгих предметів. У салоні безліч скриньок і схованок, є навіть потаємний бокс у підлозі. Важливо, що через відсутність “бороди” під центральною консоллю є змога пересаджуватись в водійського місця на праве сидіння і навпаки. Мотор можна обрати бензиновий чи дизельний, трансмісії є механічні, є автоматичні, у тому числі жадані для бувалих водіїв японські гідромеханічні АКП і простенькі, але недорогі “роботи”. На ходу машина не спортивна, на рівній дорозі хід плавний, на нерівностях комфорт не дуже, але це, власне, типове явище для багатьох “Сітроєнів”.

BMW 2 Series Gran Tourer, від 12 300 доларів

Доволі рідкісний для України автомобіль, та й в цілому світі він добряче струсив свідомість шанувальників BMW: машина передньопривідна, та ще й має в лінійці трициліндрові мотори! Але "нормальні" 4-циліндрові двигуни теж є, бензинові і дизельні. Традиційно для марки мотори (усі без винятку) відрізняються гнучкістю характеристик і віддачею, "автомати" – справжні баварські "Стептроніки". Попри незвичну для “баварців” технічну платформу, мінівен залишається BMW – інтер’єр відрізняється дорогим оздобленням і характерною для марки стилістикою. При тому певна практичність теж на місці – всі задні сидіння можна трансформувати в різних конфігураціях, спинка правого переднього опціонально теж може складатися.

Якщо коротко

Будь-який мінівен – найраціональніший тип авто, адже він використовує корисний об’єм кузова, як то кажуть, на всі сто. Відповідно, семимісний мінівен – найраціональніший з усіх мінівенів. Але! За умови, що ви точно знаєте, що така кількість місць у вас буде затребувана. Адже з досвіду бувалих користувачів відомо, що випадково потреба заповнити всі шість пасажирських місць практично не виникає – зазвичай на них їздять люди згідно штатного сімейного розкладу. Тож для чого тоді возити з собою зайві сидіння та доплачувати за них? Чи не краще спрямувати цю доплату на кращий стан чи багатішу комплектацію іншого авто, з стандартним 5-місним салоном? Одне слово, вибір семимісного мінівена має бути свідомим, хіба що два “зайві” крісла достануться вам "у довісок" без доплати.