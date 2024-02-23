С тремя рядами кресел и багажником: ТОП-5 семиместных минивэнов с пробегом

На то он и вэн, хотя и мини – пассажирских мест в нем должно быть много. Сочетание трех рядов сидений и большого багажника в одном просторном кузове – исключительная привилегия компактных семейных минивэнов. Оказывается, таких моделей на рынке немало, поэтому попытаемся разобраться с ними.
Про пять подержанных минивэнов с семью местами в салоне читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий "Автоцентр", Autobild и сайты компаний-производителей.
Модель, имеющая много общего с VW Golf, в том числе и его безотказность, в 7-местной версии не очень распространена, потому что третий ряд добавлялся за доплату. Тем не менее, в Украине такие авто встречаются. Несмотря на дорогой бренд, машина во многом практична и выгодна для семейного использования: колеса небольшого дюйма, нормальный клиренс (16 см), рейлинги на крыше, съемные сиденья второго ряда. Спинка правого переднего кресла ложится, что удобно для перевозки чего-нибудь узкого и длинного. Гамма двигателей традиционно для VW широка. Для подержанных машин особенно рекомендованы дизели 1,6 л и 2,0 л, потому что все бензиновые моторы – это неоднозначные малообъемные агрегаты типа TSI, к каждому из которых при покупке следует очень внимательно присматриваться. Трансмиссии механические и автоматические, хотя среди последних – только преселективные "роботы" DSG, не очень надежные в пожилом возрасте. Несмотря на высокий кузов и заметный вес, машина хорошо управляется, и при этом не жесткая на поклёванном асфальте.
Renault Grand Scenic IV (2016–2022), от 14 400 долларов
Семиместная версия популярного минивэна предлагалась производителем под отдельным именем Grand Scenic, и он действительно Гранд, потому что имеет аж на 23 см большую длину (4,63 м). Хотя следует иметь в виду, что и в таком увеличенном виде машина может иметь всего два ряда сидений. Сидения двух задних рядов легко складываются, чтобы образовать ровную багажную площадку. Бензиновые моторы только наддувные, потому что малолитражные (1,2 и 1,3 л), а дизели для украинского водителя будут более интересны, поскольку имеют больший рабочий объем (1,5 л, 1,6 л и 1,7 л). ). "Автоматов" два, но оба – роботы с двумя сцеплениями, причем их агрегатируют только с дизелями.
Автомобиль с несколько запутанным именем (в определенный период титул Tourer был исключен из названия), однако, независимо от имени мог иметь опциональный третий ряд сидений в багажнике. При этом оба задних ряда складываются, образуя ровный пол для удобного размещения багажа (максимальная длина предметов – 3,0 м). При этом есть и другие варианты трансформации салона для большего комфорта пассажиров. Моторная линейка довольно интересна, даже среди бензиновых агрегатов есть полнолитражные моторы 1,6 и 1,8 л, не говоря уже о дизельных вариантах 1,6 и 2,0 л в разных вариантах настроек. А вообще эта модель стала одной из революционных для Opel – именно тогда он шагнул вперед от дешевого утилитарного транспорта к комфортабельным и добротным авто более высокого класса.
Это продленная (+17 см) версия C4 Picasso воспринимается как вполне самостоятельная модель. 7-местный салон удобный и уютный, кресла двух задних рядов складываются, во втором ряду еще и регулируются каждое отдельно. Кроме того, складывается спинка правого переднего сиденья, что удобно для перевозки длинномеров. В салоне множество ящичков и тайников, есть даже потайной бокс в полу. Важно, что из-за отсутствия "бороды" под центральной консолью есть возможность пересаживаться с водительского места на правое сиденье и наоборот. Мотор можно выбрать бензиновый или дизельный, трансмиссии есть механические, есть автоматические, в том числе вожделенные для бывалых водителей японские гидромеханические АКП и простенькие, но недорогие "работы". На ходу машина не спортивная, на ровной дороге ход плавный, на неровностях комфорт не очень, но это, собственно, типичное явление для многих "Cитроенов".
Довольно редкий для Украины автомобиль, да и во всем мире он изрядно встряхнул сознание поклонников BMW: машина переднеприводная, да еще имеет в линейке трехцилиндровые моторы! Но "нормальные" 4-цилиндровые агрегаты тоже есть, бензиновые и дизельные. Традиционно для марки моторы (все без исключения) отличаются гибкостью характеристик и отдачей, "автоматы" – настоящие баварские "Стептроники". Несмотря на необычную для "баварцев" техническую платформу, минивэн остается BMW – интерьер отличается дорогой отделкой и характерной для марки стилистикой. При этом определенная практичность тоже на месте – все задние сиденья можно трансформировать в разных конфигурациях, спинка правого переднего опционально тоже может складываться.
Любой минивэн – самый рациональный тип авто, ведь он использует полезный объем кузова, как говорится, на все сто. Соответственно, семиместный минивэн – самый рациональный из всех минивэнов. Но! При условии, что вы точно знаете, что такое количество мест у вас будет востребовано. Ведь из опыта бывалых пользователей известно, что случайно потребность заполнить все шесть пассажирских мест практически не возникает – обычно на них ездят люди согласно штатному семейному расписанию. Зачем тогда возить с собой лишние сиденья и доплачивать за них? Не лучше ли направить эту доплату на лучшее состояние или более богатую комплектацию другого автомобиля со стандартным 5-местным салоном? Словом, выбор семиместного минивэна должен быть осознанным, разве что два "лишних" кресла достанутся вам "в нагрузку" без доплаты.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, какой автомобиль лучше – универсал или кроссовер.