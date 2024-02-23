С тремя рядами кресел и багажником: ТОП-5 семиместных минивэнов с пробегом



Volkswagen Touran, от 12 500 долларов

Модель, имеющая много общего с VW Golf, в том числе и его безотказность, в 7-местной версии не очень распространена, потому что третий ряд добавлялся за доплату. Тем не менее, в Украине такие авто встречаются. Несмотря на дорогой бренд, машина во многом практична и выгодна для семейного использования: колеса небольшого дюйма, нормальный клиренс (16 см), рейлинги на крыше, съемные сиденья второго ряда. Спинка правого переднего кресла ложится, что удобно для перевозки чего-нибудь узкого и длинного. Гамма двигателей традиционно для VW широка. Для подержанных машин особенно рекомендованы дизели 1,6 л и 2,0 л, потому что все бензиновые моторы – это неоднозначные малообъемные агрегаты типа TSI, к каждому из которых при покупке следует очень внимательно присматриваться. Трансмиссии механические и автоматические, хотя среди последних – только преселективные "роботы" DSG, не очень надежные в пожилом возрасте. Несмотря на высокий кузов и заметный вес, машина хорошо управляется, и при этом не жесткая на поклёванном асфальте.

Renault Grand Scenic IV (2016–2022), от 14 400 долларов

Семиместная версия популярного минивэна предлагалась производителем под отдельным именем Grand Scenic, и он действительно Гранд, потому что имеет аж на 23 см большую длину (4,63 м). Хотя следует иметь в виду, что и в таком увеличенном виде машина может иметь всего два ряда сидений. Сидения двух задних рядов легко складываются, чтобы образовать ровную багажную площадку. Бензиновые моторы только наддувные, потому что малолитражные (1,2 и 1,3 л), а дизели для украинского водителя будут более интересны, поскольку имеют больший рабочий объем (1,5 л, 1,6 л и 1,7 л). ). "Автоматов" два, но оба – роботы с двумя сцеплениями, причем их агрегатируют только с дизелями.

Opel Zafira C/Zafira Tourer C, от 11 900 долларов

Автомобиль с несколько запутанным именем (в определенный период титул Tourer был исключен из названия), однако, независимо от имени мог иметь опциональный третий ряд сидений в багажнике. При этом оба задних ряда складываются, образуя ровный пол для удобного размещения багажа (максимальная длина предметов – 3,0 м). При этом есть и другие варианты трансформации салона для большего комфорта пассажиров. Моторная линейка довольно интересна, даже среди бензиновых агрегатов есть полнолитражные моторы 1,6 и 1,8 л, не говоря уже о дизельных вариантах 1,6 и 2,0 л в разных вариантах настроек. А вообще эта модель стала одной из революционных для Opel – именно тогда он шагнул вперед от дешевого утилитарного транспорта к комфортабельным и добротным авто более высокого класса.

Citroen Grand C4 Picasso, от 9500 долларов

Это продленная (+17 см) версия C4 Picasso воспринимается как вполне самостоятельная модель. 7-местный салон удобный и уютный, кресла двух задних рядов складываются, во втором ряду еще и регулируются каждое отдельно. Кроме того, складывается спинка правого переднего сиденья, что удобно для перевозки длинномеров. В салоне множество ящичков и тайников, есть даже потайной бокс в полу. Важно, что из-за отсутствия "бороды" под центральной консолью есть возможность пересаживаться с водительского места на правое сиденье и наоборот. Мотор можно выбрать бензиновый или дизельный, трансмиссии есть механические, есть автоматические, в том числе вожделенные для бывалых водителей японские гидромеханические АКП и простенькие, но недорогие "работы". На ходу машина не спортивная, на ровной дороге ход плавный, на неровностях комфорт не очень, но это, собственно, типичное явление для многих "Cитроенов".

BMW 2 Series Gran Tourer, от 12 300 долларов

Довольно редкий для Украины автомобиль, да и во всем мире он изрядно встряхнул сознание поклонников BMW: машина переднеприводная, да еще имеет в линейке трехцилиндровые моторы! Но "нормальные" 4-цилиндровые агрегаты тоже есть, бензиновые и дизельные. Традиционно для марки моторы (все без исключения) отличаются гибкостью характеристик и отдачей, "автоматы" – настоящие баварские "Стептроники". Несмотря на необычную для "баварцев" техническую платформу, минивэн остается BMW – интерьер отличается дорогой отделкой и характерной для марки стилистикой. При этом определенная практичность тоже на месте – все задние сиденья можно трансформировать в разных конфигурациях, спинка правого переднего опционально тоже может складываться.

Если коротко

Любой минивэн – самый рациональный тип авто, ведь он использует полезный объем кузова, как говорится, на все сто. Соответственно, семиместный минивэн – самый рациональный из всех минивэнов. Но! При условии, что вы точно знаете, что такое количество мест у вас будет востребовано. Ведь из опыта бывалых пользователей известно, что случайно потребность заполнить все шесть пассажирских мест практически не возникает – обычно на них ездят люди согласно штатному семейному расписанию. Зачем тогда возить с собой лишние сиденья и доплачивать за них? Не лучше ли направить эту доплату на лучшее состояние или более богатую комплектацию другого автомобиля со стандартным 5-местным салоном? Словом, выбор семиместного минивэна должен быть осознанным, разве что два "лишних" кресла достанутся вам "в нагрузку" без доплаты.