У Херсоні ввели безкоштовний проїзд у тролейбусах

У Херсоні від сьогодні, 11 квітня проїзд у тролейбусах є безкоштовним для всіх. Відповідне рішення прийняли в міській раді.

Про це повідомляє РБК-Україна , з посиланням на Херсонську міську раду в Telegram.

"Безкоштовно користуватися транспортом можуть не тільки мешканці міста, а й військові та переселенці. Для проїзду не треба надавати жодні документи", - йдеться в повідомленні.

Також у міській раді зазначили, що вже запустили 20 тролейбусів на 3 маршрутах, а саме:

• 8 маршрут "вул.Полтавська (мкр.Житлоселище) - вул.Залаегерсег"

• 9 маршрут "пл.Білозерська - пл. Ганнібала"

• 12 маршрут "вул.Володимира Великого (мкр. Таврійський) - вул.Залаегерсег"

Зазначені тролейбусні маршрути працюють з 07:20 ранку до 17:30. Крім того, у місті на перехрестях, де найбільш ускладнений рух почали працювати світлофори.