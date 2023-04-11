В Херсоне ввели бесплатный проезд в троллейбусах

В Херсоне с сегодняшнего дня, 11 апреля проезд в троллейбусах бесплатный для всех. Соответствующее решение было принято в городском совете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский городской совет в Telegram.
"Бесплатно пользоваться транспортом могут не только жители города, но и военные и переселенцы. Для проезда не нужно предоставлять никаких документов", - говорится в сообщении.
Также в городском совете отметили, что уже запустили 20 троллейбусов на 3 маршрутах, а именно:
Указанные троллейбусные маршруты работают с 07:20 утра до 17:30. Кроме того, в городе на перекрестках, где наиболее усложненное движение начали работать светофоры.
Раньше мы объясняли, сколько люди переплачивают за транспорт из-за его остановки во время тревог.
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