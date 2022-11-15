У трьох регіонах України змінять режим роботи шкіл та дитсадків: що відомо

У Львові, Тернополі та Київській області змінять режим роботи шкіл та дитсадків через масований обстріл України 15 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на органи місцевої влади.
Мер Львова Андрій Садовий розповів, що дитячі садки у місті завтра, 16 листопада, працюватимуть у черговому режимі.
"З огляду на складну ситуацію з електропостачанням, завтра, 16 листопада, занять у садах і школах не буде. Але вчителі та вихователі працюватимуть. Тож якщо ви не маєте з ким залишити дитину, то її можна привести до навчального закладу. Дітей у закладах забезпечимо перекушуванням", - додав міський голова.
Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що школи та дитсадки у місті 16 листопада не працюватимуть, якщо там не відновлять електропостачання.
У Київській ОВА розповіли, що у регіоні всі навчальні заклади з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі.
"Таке рішення було ухвалено з урахуванням ситуації в галузі безпеки у зв'язку з масованими ракетними атаками, які відбулися 15 листопада. За інших змін у навчальному процесі інформуватимемо додатково", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 15 листопада окупанти завдали масованого удару по Україні.
Внаслідок обстрілів у низці регіонів було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.
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