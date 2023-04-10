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В трьох областях України завершили пріоритетне розмінування сільгоспземель

Фото: в трьох областях України завершили пріоритетне розмінування сільгоспземель (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Спеціалісти завершили розмінування земель сільськогосподарського призначення у Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.

Станом на понеділок, 10 квітня, було розміновано 2 323 гектари сільгоспземель. Як розповіли спеціалісти, мова йде про землі, які розташовані на підконтрольних територіях. При цьому у регіонах, де тривають бойові дії, до розмінування увійшли землі, розташовані не ближче 20 кілометрів від лінії активних бойових дій.

Згідно Плану передбачалося обстеження та подальше розмінування в разі потреби:

  • в Черкаській області - 885 га;
  • в Запорізькій області - 1 тис. 232 га;
  • в Дніпропетровській області - 2 тис. 645 га.

Всього в 9 регіонах України заплановано першочергове обстеження та розмінування в разі потреби 470 тисяч гектар земель сільськогосподарського призначення.

"Роботи попереду ще дуже багато і маємо докласти зусиль, щоб пришвидшити розмінування території України. Нам потрібна техніка, в першу чергу машини для розмінування. ДСНС в співпраці з МЗС доручено в стислий термін налагодити контакти з іноземними виробниками на предмет закупівлі чи замовлення таких машин. Окрім того, ми шукаємо техніку в країнах, де така техніка використовувалась раніше та є в наявності. Нарешті, активізуємо роботу з українськими виробниками, готовими працювати в цьому напрямку", - зазначила міністр Економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України заявили, що для прискорення розмінування території України, необхідно максимально залучити вітчизняних виробників.

Також повідомлялося, що Кіпр надасть Україні технічне навчання з розмінування у рамках гуманітарної допомоги.

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