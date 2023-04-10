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В трех областях Украины завершили приоритетное разминирование сельхозземель

Фото: в трех областях Украины завершили приоритетное разминирование сельхозземель (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Специалисты завершили разминирование земель сельскохозяйственного назначения в Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики.

По состоянию на понедельник, 10 апреля, было разминировано 2323 гектара сельхозземель. Как рассказали специалисты, речь идет о землях, расположенных на подконтрольных территориях. При этом в регионах, где продолжаются боевые действия, в разминирование вошли земли, расположенные не ближе 20 километров от линии активных боевых действий.

Согласно Плану предполагалось обследование и дальнейшее разминирование в случае необходимости:

  • в Черкасской области – 885 га;
  • в Запорожской области – 1 тыс. 232 га;
  • в Днепропетровской области – 2 тыс. 645 га.

Всего в 9 регионах Украины запланировано первоочередное обследование и разминирование по необходимости 470 тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения.

"Работы впереди еще очень много и должны приложить усилия, чтобы ускорить разминирование территории Украины. Нам нужна техника, в первую очередь машины для разминирования. ГСЧС в сотрудничестве с МИД поручено в сжатые сроки наладить контакты с иностранными производителями на предмет закупки или заказа таких машин. Кроме того, мы ищем технику в странах, где такая техника использовалась раньше и есть. Наконец, активизируем работу с украинскими производителями, готовыми работать в этом направлении", - отметила министр Экономики Юлия Свириденко.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что для ускорения разминирования территории Украины необходимо максимально привлечь отечественных производителей.

Также сообщалось, что Кипр предоставит Украине техническое обучение по разминированию в рамках гуманитарной помощи.

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