В трех областях Украины завершили приоритетное разминирование сельхозземель

Специалисты завершили разминирование земель сельскохозяйственного назначения в Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики.
По состоянию на понедельник, 10 апреля, было разминировано 2323 гектара сельхозземель. Как рассказали специалисты, речь идет о землях, расположенных на подконтрольных территориях. При этом в регионах, где продолжаются боевые действия, в разминирование вошли земли, расположенные не ближе 20 километров от линии активных боевых действий.
Согласно Плану предполагалось обследование и дальнейшее разминирование в случае необходимости:
Всего в 9 регионах Украины запланировано первоочередное обследование и разминирование по необходимости 470 тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения.
"Работы впереди еще очень много и должны приложить усилия, чтобы ускорить разминирование территории Украины. Нам нужна техника, в первую очередь машины для разминирования. ГСЧС в сотрудничестве с МИД поручено в сжатые сроки наладить контакты с иностранными производителями на предмет закупки или заказа таких машин. Кроме того, мы ищем технику в странах, где такая техника использовалась раньше и есть. Наконец, активизируем работу с украинскими производителями, готовыми работать в этом направлении", - отметила министр Экономики Юлия Свириденко.
Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что для ускорения разминирования территории Украины необходимо максимально привлечь отечественных производителей.
Также сообщалось, что Кипр предоставит Украине техническое обучение по разминированию в рамках гуманитарной помощи.
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