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В трьох країнах Європи можуть відкритися центри повернення для українських біженців

Фото: в Європі можуть відкритися центри повернення для українських біженців (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В трьох країнах Європи можуть відкритися центри повернення для українських біженців. Вони можуть з'явитися у Польщі, Чехії та Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denіk N.

Ці центри матимуть на меті полегшити українським біженцям, повернення на до країни. Новостворені установи "покликані допомагати українцям з поверненням, а також слугувати культурними та громадськими центрами".

Зокрема, як пише видання, Україна готова прийняти громадян, які проживають за кордоном, наприклад, в оборонну промисловість, оскільки в країні не вистачає кваліфікованих робітників.

Чехія

Що стосується чеського центру, то про його появу віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов обговорить під час свого візиту до Чехії наступного тижня.

"Створення центрів повернення на території Чехії стане, серед іншого, предметом зустрічі віце-прем'єр-міністра України Олексія Чернишова, відповідального за зв'язки з громадянами України за кордоном, який 28 січня приїжджає з цією метою до Чехії", - повідомили виданню у Департаменті комунікацій Міністерства внутрішніх справ.

За останніми даними МВС, зараз у Чехії перебуває близько 390 тисяч людей з України з тимчасовим захистом. При цьому близько 60% біженців планують залишитися в Чехії після закінчення війни.

Польща та Берлін

Створення центру повернення біженців готується в Берліні. До того ж, за даними видання, Україна також обговорила цей проект з Польщею.

 

Як повідомлялось, на початку січня Чернишов заявив, що біженці, які повертаються з-за кордону, можуть бути звільнені від мобілізації.

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