У трьох краях Латвії оголошували повітряну тривогу, у Литві піднімали винищувачі НАТО

Близько 23:20 у Лудзенському краї оголосили попередження помаранчевого рівня, найвищого з двох. Приблизно за 20 хвилин тривогу жовтого рівня оголосили також в Аугшдаугавському та Краславському краях, а згодом у Краславському краї рівень підвищили до помаранчевого.

У готовність привели підрозділи дронів-перехоплювачів і протиповітряної оборони.

За помаранчевого рівня жителів закликають залишатися в приміщеннях і дотримуватися правила двох стін. Жовтий рівень не вимагає від людей жодних дій.

Близько 00:20 рівень загрози в усіх трьох краях знизили до жовтого, а о 00:40 тривогу скасували.

Раніше повітряну тривогу оголосили і в Литві. Національний центр управління кризовими ситуаціями повідомив, що в небо підняли винищувачі місії НАТО з охорони повітряного простору. Як писало bb.lv, литовська влада також розвертала літаки, які мали сідати у Вільнюсі.