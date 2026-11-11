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У трьох краях Латвії оголошували повітряну тривогу, у Литві піднімали винищувачі НАТО

03:45 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: у трьох краях Латвії оголошували повітряну тривогу через можливу загрозу з повітря (Getty Images)

Пізно ввечері 10 листопада в трьох краях Латвії оголосили тривогу через можливу загрозу в повітряному просторі. Жителів закликали сховатися, а в сусідній Литві піднімали винищувачі місії НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національні збройні сили Латвії та bb.lv.

Близько 23:20 у Лудзенському краї оголосили попередження помаранчевого рівня, найвищого з двох. Приблизно за 20 хвилин тривогу жовтого рівня оголосили також в Аугшдаугавському та Краславському краях, а згодом у Краславському краї рівень підвищили до помаранчевого.

У готовність привели підрозділи дронів-перехоплювачів і протиповітряної оборони.

За помаранчевого рівня жителів закликають залишатися в приміщеннях і дотримуватися правила двох стін. Жовтий рівень не вимагає від людей жодних дій.

Близько 00:20 рівень загрози в усіх трьох краях знизили до жовтого, а о 00:40 тривогу скасували.

Раніше повітряну тривогу оголосили і в Литві. Національний центр управління кризовими ситуаціями повідомив, що в небо підняли винищувачі місії НАТО з охорони повітряного простору. Як писало bb.lv, литовська влада також розвертала літаки, які мали сідати у Вільнюсі.

Тієї ж ночі дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії, неподалік кордону з країнами Балтії. Після ударів на території порту спалахнула пожежа.

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