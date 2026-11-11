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В трех краях Латвии объявляли воздушную тревогу, в Литве поднимали истребители НАТО

03:45 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: в трех краях Латвии объявляли воздушную тревогу из-за возможной угрозы из воздуха (Getty Images)

Поздним вечером 10 ноября в трех краях Латвии объявили тревогу из-за возможной угрозы в воздушном пространстве. Жителей призвали скрыться, а в соседней Литве поднимали истребители миссии НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии и bb.lv.

Около 23:20 в Луденском крае объявили предупреждение оранжевого уровня, самого высокого из двух. Приблизительно через 20 минут тревогу желтого уровня объявили также в Аугшдаугавском и Краславском краях, а затем в Краславском крае уровень повысили до оранжевого.

В готовность привели подразделения дронов-перехватчиков и противовоздушной обороны.

При оранжевом уровне жителей призывают оставаться в помещениях и соблюдать правила двух стен. Желтый уровень не требует от людей никаких действий.

Около 00:20 уровень угрозы во всех трех краях снизился до желтого, а в 00:40 тревогу отменили.

Ранее воздушную тревогу объявили и в Литве. Национальный центр управления кризисными ситуациями сообщил, что в небо подняли истребители миссии НАТО по охране воздушного пространства. Как писало bb.lv, литовские власти также разворачивали самолеты, которые должны были садиться в Вильнюсе.

В ту же ночь дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России, недалеко от границы со странами Балтии. После ударов на территории порта вспыхнул пожар.

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