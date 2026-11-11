В трех краях Латвии объявляли воздушную тревогу, в Литве поднимали истребители НАТО

Около 23:20 в Луденском крае объявили предупреждение оранжевого уровня, самого высокого из двух. Приблизительно через 20 минут тревогу желтого уровня объявили также в Аугшдаугавском и Краславском краях, а затем в Краславском крае уровень повысили до оранжевого.

В готовность привели подразделения дронов-перехватчиков и противовоздушной обороны.

При оранжевом уровне жителей призывают оставаться в помещениях и соблюдать правила двух стен. Желтый уровень не требует от людей никаких действий.

Около 00:20 уровень угрозы во всех трех краях снизился до желтого, а в 00:40 тревогу отменили.

Ранее воздушную тревогу объявили и в Литве. Национальный центр управления кризисными ситуациями сообщил, что в небо подняли истребители миссии НАТО по охране воздушного пространства. Как писало bb.lv, литовские власти также разворачивали самолеты, которые должны были садиться в Вильнюсе.