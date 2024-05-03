Трьох депутатів Київської міськради судитимуть за ухиленя від військової служби: подробиці від ДБР

Троє депутатів Київської міськради ухилялись від військової служби. Тепер їх судитимуть згідно з обвинувальним актом ДБР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань в Telegram .

"Працівники ДБР передали до суду обвинувальний акт щодо ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради за допомоги керівника апарату Київської міської військової адміністрації та командира військової частини", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один - помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення.

Зазначається, що керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового "відрядження" трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА.

"До оборудки був залучений й командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією", - повідомляють у ДБР.