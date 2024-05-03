Троих депутатов Киевского горсовета будут судить за уклонение от военной службы: подробности от ГБР

Три депутата Киевского горсовета уклонялись от военной службы. Теперь их будут судить согласно обвинительному акту ГБР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований в Telegram .

"Работники ГБР передали в суд обвинительный акт по уклонению от военной службы тремя депутатами Киевского горсовета с помощью руководителя аппарата Киевской городской военной администрации и командира воинской части", - говорится в сообщении.

Известно, что солдаты одной из воинских частей, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один – помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу, однако получали денежное довольствие.

Отмечается, что руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал оформлению липовой "командировки" трем депутатам и одному из их помощников в КГВА.

"К сделке был привлечен и командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации", - сообщают в ГБР.