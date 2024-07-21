До трьох черг відразу. Українцям розповіли про графіки відключення світла на завтра

Нагадаємо, що вже кілька місяців світло в Україні обмежується графіками відключення електроенергії.

Днями прем'єр України Денис Шмигаль наголошував, що після 20-х чисел липня обмежувати електропостачання в рамках графіків будуть менше.

Водночас сьогодні в Міненерго заявили, що ситуація зі світлом в Україні останнім часом покращилася.

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