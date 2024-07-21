До трех очередей сразу. Украинцам рассказали о графиках отключения света на завтра

Напомним, что уже несколько месяцев свет в Украине ограничивается графиками отключения электроэнергии.

На днях премьер Украины Денис Шмыгаль отмечал, что после 20-х чисел июля ограничивать электроснабжение в рамках графиков будут меньше.

В то же время, сегодня в Минэнерго заявили, что ситуация со светом в Украине в последнее время улучшилась.

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