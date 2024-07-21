До трьох черг відразу. Українцям розповіли про графіки відключення світла на завтра
Завтра по всій території України будуть застосовуватись графіки відключення світла. Зокрема в пікові години можуть застосовувати обмеження відразу для трьох черг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та ДТЕК.
За даними енергетиків, завтра, 22 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби
- З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень.
- З 18:00 до 23:00 - три черги.
- В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.
Водночас, за даними ДТЕК, в Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях з 18:00 до 23:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.
Нагадаємо, що вже кілька місяців світло в Україні обмежується графіками відключення електроенергії.
Днями прем'єр України Денис Шмигаль наголошував, що після 20-х чисел липня обмежувати електропостачання в рамках графіків будуть менше.
Водночас сьогодні в Міненерго заявили, що ситуація зі світлом в Україні останнім часом покращилася.
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