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До трьох черг відразу. Українцям розповіли про графіки відключення світла на завтра

Україна, Неділя 21 липня 2024 18:19
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До трьох черг відразу. Українцям розповіли про графіки відключення світла на завтра Фото: Українцям розповіли про графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра по всій території України будуть застосовуватись графіки відключення світла. Зокрема в пікові години можуть застосовувати обмеження відразу для трьох черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та ДТЕК.

За даними енергетиків, завтра, 22 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби

  • З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень.
  • З 18:00 до 23:00 - три черги.
  • В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

Водночас, за даними ДТЕК, в Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях з 18:00 до 23:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

Нагадаємо, що вже кілька місяців світло в Україні обмежується графіками відключення електроенергії.

Днями прем'єр України Денис Шмигаль наголошував, що після 20-х чисел липня обмежувати електропостачання в рамках графіків будуть менше.

Водночас сьогодні в Міненерго заявили, що ситуація зі світлом в Україні останнім часом покращилася.

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