До трех очередей сразу. Украинцам рассказали о графиках отключения света на завтра

Завтра на всей территории Украины будут применяться графики отключения света. В частности, в пиковые часы могут применять ограничения сразу для трех очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго " и ДТЭК .

В то же время, по данным ДТЭК, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях с 18:00 до 23:00 высока вероятность применения светло-серых зон отключений.

По данным энергетиков, завтра, 22 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток

Напомним, что уже несколько месяцев свет в Украине ограничивается графиками отключения электроэнергии.

На днях премьер Украины Денис Шмыгаль отмечал, что после 20-х чисел июля ограничивать электроснабжение в рамках графиков будут меньше.

В то же время, сегодня в Минэнерго заявили, что ситуация со светом в Украине в последнее время улучшилась.

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