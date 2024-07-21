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До трех очередей сразу. Украинцам рассказали о графиках отключения света на завтра

Украина, Воскресенье 21 июля 2024 18:19
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До трех очередей сразу. Украинцам рассказали о графиках отключения света на завтра Фото: Украинцам рассказали о графиках отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра на всей территории Украины будут применяться графики отключения света. В частности, в пиковые часы могут применять ограничения сразу для трех очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и ДТЭК.

По данным энергетиков, завтра, 22 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток

  • С 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений.
  • С 18:00 до 23:00 - три очереди.
  • В остальные часы облэнерго будут применять две очереди отключений.

В то же время, по данным ДТЭК, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях с 18:00 до 23:00 высока вероятность применения светло-серых зон отключений.

Напомним, что уже несколько месяцев свет в Украине ограничивается графиками отключения электроэнергии.

На днях премьер Украины Денис Шмыгаль отмечал, что после 20-х чисел июля ограничивать электроснабжение в рамках графиков будут меньше.

В то же время, сегодня в Минэнерго заявили, что ситуация со светом в Украине в последнее время улучшилась.

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ДТЭК Укрэнерго Электроэнергия
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