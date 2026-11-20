Як зазначають енергетики, через наслідки російських атак на енергосистему обмеження діятимуть для різних категорій споживачів.

Для побутових та всіх інших споживачів - графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг. Для промисловості - графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" зазначають, що енергетики цілодобово ремонтують пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути стабільне електропостачання в оселі українців.

Дізнатися точний час відключень за своєю адресою можна на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу (обленерго).