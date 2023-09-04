"Трофейний" вертоліт Мі-8 вже найближчим часом стане на бойове чергування ЗСУ, - ГУР

"Український парк бойових вертольотів вже найближчим часом поповниться за рахунок "трофейного" Мі-8 АМТШ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, операція, завдяки якій вдалося отримати цей борт, найкращий приклад плідної співпраці Національної поліції (Департамент внутрішньої безпеки) та Головного управління розвідки.

"Багатомісячна спецоперація потребувала залучення найкращих спеціалістів обох відомств та режиму максимальної секретності. Адже країна-окупант вживає безпрецедентних заходів безпеки щодо недопущення будь-яких контактів своїх авіаторів з "неперевіреними" особами", - розповіли в ГУР.

Як повідомляється, для початку розвідникам вдалось визначити, що один з військових пілотів Росії не схвалював рішення політичного керівництва країни щодо розв’язання повномасштабної війни.

Наступний крок - налагодження безпосереднього контакту із вказаним військовим. І кінець кінцем, отримання згоди на продуктивну співпрацю.

Також важливим елементом спецоперації, як зазначили в ГУР, стали гарантії безпеки для родини пілота. Його сім’ю вдалося безпечно переправити в Україну.

Фінал операції - переліт вертольота у вказану точку і передача українським військовим.

"Наразі пілот і його родина перебувають в Україні та будують плани на майбутнє. Два інші члени екіпажу вертольота, які не знали про реальні плани пілота, прийняли рішення не здаватися в полон і загинули одразу після посадки", - додали у розвідці.

Перегін вертольота Мі-8 із РФ в Україну

Нагадаємо, 23 серпня, мережею активно поширювалися чутки, що в Україну нібито прилетів і сів російський вертоліт Мі-8.

У мережі писали, що пілоти вертольота, мовляв, "втратили орієнтир, тож потрапили на неокуповану територію України", але коли зрозуміли, де опинилися, вже було пізно.

Згодом стало відомо, що це була унікальна операція Головного управління розвідки Міноборони України.