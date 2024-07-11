Троє вбитих та 10 поранених: РФ протягом дня обстрілювала Донецьку область
Російська Федерація протягом цієї доби п'ять разів обстріляла громади Донецької області. Вже відомо про трьох загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням а голову Донецької облдержадміністрації Вадима Філашкіна.
За його даними, у Мирнограді в результаті обстрілу РФ було вбито 15-річного підлітка та поранено трьох людей, у тому числі 13-річну дівчину. Пошкоджено 18 будинків і адмінбудівлю.
У Новоселівці Першій Очеретинської громади 1 людина загинула і 1 була поранена. А у Райгородку Миколаївської громади поранено 5 людей. Обстрілом пошкоджено 10 будинків.
Ще одна людина загинула у Сіверську і поранили 1 у Лимані.
Обстріли Донецької області
Російська Федерація постійно завдає ударів по Донецькій області. Найбильше страждають населені пункти поблизу лінії розмежування.
Наприкінці червня черговою жертвою агресії окупантів стала бригада енергетиків, що працювала в одному з сіл. Один із працівників отримав поранення.
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