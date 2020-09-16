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Трое раненых бойцов ООС и один погибший: ситуация на Донбассе за сутки

Автор: Анастасия Рокитна

Во вторник, 15 сентября, боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие. Один военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве, еще двое получили ранения в результате взрыва гранаты, также один украинский военный погиб из-за неосторожного обращения с гранатой.

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Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Военный подорвался вблизи Водяного во время проведения инженерных работ. У него ранения средней степени тяжести. Еще двое бойцов попали, вероятно, на растяжку возле Шумов. Их госпитализировали.

Уже 16 сентября в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского погиб один военнослужащий. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, на Донбассе беспилотник боевиков пересек линию разграничения.

Отметим, Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на провокации, Украина продолжает придерживаться прекращения огня на Донбассе.

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