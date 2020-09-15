ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина соблюдает перемирие на Донбассе, несмотря на провокации, - Кулеба

Вторник 15 сентября 2020 22:45
Украина соблюдает перемирие на Донбассе, несмотря на провокации, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил перед постоянными представителями государств-членов ЕС при ОБСЕ. Он отметил, что несмотря на провокации, Украина продолжает придерживаться прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министр подчеркнул, что СММ ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ к любому району в зоне конфликта.

"Безусловно, в процессе урегулирования ОБСЕ должна быть беспристрастной относительно сторон конфликта - России и Украины. В то же время, интересам всех отвечает проактивная ОБСЕ, которая всесторонне способствует установлению мира и деоккупации наших территорий", - сказал Кулеба.

Напомним, что 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирья, которое было установлено с 27 июля 2020 года; в результате вражеского обстрела погиб украинский военный Тарас Кубийович.

Кроме того, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано одно нарушение перемирья со стороны боевиков.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь