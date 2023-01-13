Троє дітей не "відмазка". У РФ багатодітним батькам скасували відстрочку від мобілізації

У Росії скасували відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Документ направили до військкоматів ще наприкінці грудня, його підписав начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram депутата російської Держдуми Ніни Останіної.

Як пояснила Останіна, таку інформацію вона отримала від члена РПЛ (Ради з прав людини) Ірини Кіркори.

"На жаль, Ірина Валеріївна підтвердила ваші побоювання, дорогі мої друзі-підписники, про відміну пункту Директиви Генштабу від 4.10.2022р. про відстрочки під час проведення часткової мобілізації батьків багатодітних сімей із трьома дітьми. Відповідний документ, за словами І.В. Кіркори був направлений у військкомати наприкінці грудня минулого року за підписом тепер уже колишнього Начальника Генштабу В. Герасимова і знайшов підтвердження у її розмові з представником Генштабу", - написала Останіна.

Депутат Держдуми, ймовірно, вдаючи свою "стурбованість", також пише про необхідність "роз'яснення" таких рішень.

"Той факт, що часткову мобілізацію завершено, означає, що призвати батьків із трьома дітьми не будуть. Схоже, документ виданий тому, що повертати тих, хто вже перебуває в зоні СВО, дуже важко. Але це теж можна і треба було роз'яснити!" - додала Останіна.

Примітним є те, що про скасовання відстрочки для багатодітних батьків писали російські ЗМІ з посиланням на так званого військового комісара Забайкальського краю Юрія Шувалова.

Тоді він повідомив, що ця підстава для відстрочки, прописана в документі від 4 жовтня, була скасована рішенням начальника Генштабу РФ 21 грудня.

Зазначимо, що раніше в Росії батьки трьох і більше дітей віком до 16 років отримували відстрочку від мобілізації, але, як бачимо, на тлі заяв про "потєрь нет" на війну забиратимуть вже й багатодітних.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що в Росії планують нову мобілізацію через брак живої сили.

За даними української розвідки, РФ хоче мобілізувати ще до 500 тисяч людей у січні.

Тим часом стало відомо про те, що в Росії вже почали частіше повертати на війну навіть недолікованих окупантів.

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