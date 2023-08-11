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ТрО отримали повну партію з 200 крупнокаліберних кулеметів у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО 2"

Фото: сили ТрО отримали повну партію з 200 крупнокаліберних кулеметів у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО 2" (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Мережа ОККО та Фонд "Повернись живим" передали підрозділам тероборони першу партію зброї - 200 крупнокаліберних кулеметів, які закуплено завдяки ініціативі "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОККО.

"Комплектація крупнокаліберними кулеметами - це тільки перший із етапів у рамках цього проєкту,  далі на черзі - 300 мінометів та 100 автоматичних гранатометів. Ініціатива триває, решта зброї в процесі. Дякуємо усім нашим клієнтам, які переходять на пальне марки Pulls, і треба відзначити, дуже активно переходять. Упевнений, вже найближчим часом акумулюємо всю необхідну суму та повністю закриємо нагальну потребу сил ТрО у цих видах озброєнь", - повідомив СЕО ОККО Василь Даниляк.

Проект стартував у квітні 2023 року. Його мета - закумулювати сумарно 400 мільйонів гривень на 200 кулеметів калібру 12,7 мм, 300 мінометів калібру 82 мм і 100 автоматичних гранатометів калібру 40 мм. Цієї зброї вистачить, щоб забезпечити в належних обсягах усі 31 бригаду ТрО, які нині захищають Україну. Зараз зібрано близько 60% від необхідної суми.

"Завдяки колаборації фонду та компанії, бригади територіальної оборони посилюють свої вогневі спроможності на полі бою новою зброєю. Це вже другий наш спільний з ОККО проєкт, який працює на перемогу. Зараз ми разом озброюємо до зубів наші сили територіальної оборони. А перед тим підсилили ЗСУ безпілотними розвідувальними комплексами "ШАРК", - коментує директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Нагадаємо, "ОКО ЗА ОКО" - спільна ініціатива мережі АЗК ОККО і фонду "Повернись живим", у рамках якої з кожного літра пального Pulls, проданого на заправках ОККО, перераховується по 1 гривні на потреби ЗСУ.

Підтримати проект також можна, переказавши донат на спецрахунок ініціативи: https://okozaoko.okko.ua.

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