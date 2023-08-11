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ТрО получили полную партию из 200 крупнокалиберных пулеметов в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО 2"

Фото: силы ТРО получили полную партию из 200 крупнокалиберных пулеметов в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО 2" (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Сеть ОККО и Фонд "Повернись живим" передали подразделениям теробороны первую партию оружия - 200 крупнокалиберных пулеметов, закупленных благодаря инициативе "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОККО.

"Комплектация крупнокалиберными пулеметами - это только первый из этапов в рамках этого проекта, далее на очереди - 300 минометов и 100 автоматических гранатометов. Инициатива продолжается, остальное оружие в процессе. Спасибо всем нашим клиентам, которые переходят на горючее марки Pulls, и надо отметить, очень активно переходят. Уверен, что уже в ближайшее время аккумулируем всю необходимую сумму и полностью закроем настоятельную потребность сил ТрО в этих видах вооружений", - сообщил СЕО ОККО Василий Даныляк.

Проект стартовал в апреле 2023 года. Его цель - саккумулировать суммарно 400 миллионов гривен на 200 пулеметов калибра 12,7 мм, 300 минометов калибра 82 мм и 100 автоматических гранатометов калибра 40 мм. Этого оружия хватит, чтобы обеспечить в нужных объемах все 31 бригаду ТРО, которые сейчас защищают Украину. Сейчас собрано около 60% от необходимой суммы.

"Благодаря коллаборации фонда и компании, бригады территориальной обороны усиливают свои огневые возможности на поле боя новым оружием. Это уже второй наш общий с ОККО проект, который работает на победу. Сейчас мы вместе вооружаем до зубов наши силы территориальной обороны. А перед этим усилили ВСУ беспилотными разведывательными комплексами "ШАРК", - комментирует директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Напомним, "ОКО ЗА ОКО" - совместная инициатива сети АЗК ОККО и фонда "Повернись живим", в рамках которой с каждого литра горючего Pulls, проданного на заправках ОККО, перечисляется по 1 гривне на нужды ВСУ.

Поддержать проект также можно, передав донат на спецсчет инициативы: https://okozaoko.okko.ua.

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