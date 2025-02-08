"Тризуб" пропалює метал. В ЗСУ розповіли про випробування нової лазерної зброї

Командувач Сил безпілотних систем розповів, що в Україні незабаром з’явиться можливість збивати російські ударні дрони типу "Шахед" за допомогою лазерних технологій.

Йдеться про зброю під назвою "Тризуб", яку українські розробники створили всього за кілька місяців. За словами Сухаревського, ця розробка вже успішно проходить випробування та може пропалювати метал і збивати літаки.

"Я супроводжую цей проєкт для того, щоб ефективно за допомогою технологічних рішень могли збивати "Шахеди", розвідувальні дрони противника, забезпечити оборону стратегічних об’єктів, місць нашого населення. Ми даємо вектор виробникам, військовим фантазувати на ці всі теми", - сказав він.

Військовий додав, що скоро поряд із мобільними вогневими групами, "які, як усі звикли, з кулеметами та тепловізорами, які збивають "Шахеди", буде така сама машина, тільки вже з лазером".

Сухаревський підкреслив, що завдяки таким розробкам Україна може стати не лише аграрною, а й технологічною країною.

“У нас є величезний шанс вийти з карми селюка на рівень розумного гомосапієнса на світовій арені”, - підсумував він.