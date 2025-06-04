Тризуб над Чорним морем: французькі Mirage 2000 здійснили феєричний політ
Французькі винищувачі Mirage 2000 здійснили демонстраційний політ над Чорним морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Як зазначили у Повітряних силах, особливістю польоту була його траєкторія: винищувачі слідували за маршрутом, який символічно представляв тризуб, національний герб України.
"Цей маршрут одразу ж був помічений на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24", - пишуть Повітряні сили.
Зазначається, що його зафіксували не лише російські радари, але й мільйони користувачів по всьому світу.
"Цей жест є демонстрацією підтримки, солідарності та стратегічного партнерства з Україною. Для України цей жест має більше, ніж просто символічне значення. Він ілюструє міжнародну підтримку та готовність до дій наших союзників", - підписано фото.
Mirage для України
Президент Франції Еммануель Макрон ще торік заявив про намір передати Україні винищувачі Mirage 2000. Спочатку очікувалося, що поставки розпочнуться наприкінці 2024 року.
Однак уже 6 лютого цього року міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив про надходження перших бойових літаків в Україну.
А вже 7 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Mirage вперше були задіяні для захисту українського неба від російських ракет і безпілотників.
Детально про французькі винищувачі, які отримала Україна, - у матеріалі РБК-Україна.
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