"Трійка ОБСЄ" засудила порушення Росією принципів Гельсінського акту

"У цю ювілейну річницю ми повинні визнати болісну правду: ці принципи неодноразово зазнавали викликів і порушень за останні 50 років. Сьогодні агресивна війна РФ проти України є серйозним і безпрецедентним порушенням саме тих принципів, які покликаний був захищати Гельсінський заключний акт", - йдеться в заяві.

"Трійка ОБСЄ" наголосила, що ця неспровокована й невиправдана війна спричинила величезні людські страждання та "завдала великої шкоди європейському безпековому порядку".

За її словами, це "не лише напад на Україну, а й посягання на спільні зобов’язання всіх держав-учасниць ОБСЄ".

"У цей урочистий день "Трійка ОБСЄ" залишається вірною Гельсінському акту, рішуче засуджує агресію Росії й знову підтверджує свою незмінну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Порушення Гельсінських принципів не можуть залишатися без відповіді", - зазначається у заяві.

До "Трійки ОБСЄ" у 2025 році належать міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ та туризму Мальти Ієн Борг та член Федеральної ради, очільник федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.