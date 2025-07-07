Тривоги в Україні не йдуть у жодне порівняння з ізраїльськими, - посол

Посол про різницю з ізраїльською реальністю

За його словами, в Ізраїлі під час повітряної тривоги люди зазвичай перебувають в укритті 10-15 хвилин, а потім виходять.

"Тут тривога часто триває годинами", - наголосив дипломат, порівнюючи ситуацію з Україною.

Бродський зазначив, що в Ізраїлі обстріли, хоча й регулярні, все ж мають короткотривалий характер.

"Можна говорити про епізоди, коли обстрілюють ізраїльську територію або з Сектора Газа, або з Ірану, або хусити, або "Хезболла", - сказав він. Водночас підкреслив, що ситуація в Україні кардинально інша.

"В Україні війна вже триває четвертий рік, і, на жаль, кінця й краю не видно", - додав посол.

Він зауважив, що українське суспільство переживає моральне виснаження й глибоку втому.

"Чотири роки, які я провів в Україні, ми не спимо й чуємо сирени", - сказав Бродський.

Про підтримку ізраїльтян України

Щодо підтримки України з боку ізраїльтян, дипломат визнав, що у 2022-2023 роках були певні помилки з боку українських офіційних осіб, які вплинули на рівень активної підтримки. Проте загальне ставлення в Ізраїлі залишилось позитивним.

"Більшість ізраїльтян досі підтримує Україну", - зазначив Бродський.

Водночас за його словами, війна в Україні вже не є головною темою в ізраїльських новинах, оскільки Ізраїль сам за останній рік пройшов через багато криз. Але якщо сьогодні запитати, кого підтримують ізраїльтяни - Росію чи Україну, "переважна більшість досі скаже, що підтримує Україну", - підсумував посол.