Тривоги в Україні не йдуть у жодне порівняння з ізраїльськими, - посол

Тривоги в Ізраїлі не можна порівняти з тим, що щодня переживають українці під час повномасштабної війни.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
За його словами, в Ізраїлі під час повітряної тривоги люди зазвичай перебувають в укритті 10-15 хвилин, а потім виходять.
"Тут тривога часто триває годинами", - наголосив дипломат, порівнюючи ситуацію з Україною.
Бродський зазначив, що в Ізраїлі обстріли, хоча й регулярні, все ж мають короткотривалий характер.
"Можна говорити про епізоди, коли обстрілюють ізраїльську територію або з Сектора Газа, або з Ірану, або хусити, або "Хезболла", - сказав він. Водночас підкреслив, що ситуація в Україні кардинально інша.
"В Україні війна вже триває четвертий рік, і, на жаль, кінця й краю не видно", - додав посол.
Він зауважив, що українське суспільство переживає моральне виснаження й глибоку втому.
"Чотири роки, які я провів в Україні, ми не спимо й чуємо сирени", - сказав Бродський.
Щодо підтримки України з боку ізраїльтян, дипломат визнав, що у 2022-2023 роках були певні помилки з боку українських офіційних осіб, які вплинули на рівень активної підтримки. Проте загальне ставлення в Ізраїлі залишилось позитивним.
"Більшість ізраїльтян досі підтримує Україну", - зазначив Бродський.
Водночас за його словами, війна в Україні вже не є головною темою в ізраїльських новинах, оскільки Ізраїль сам за останній рік пройшов через багато криз. Але якщо сьогодні запитати, кого підтримують ізраїльтяни - Росію чи Україну, "переважна більшість досі скаже, що підтримує Україну", - підсумував посол.
В Україні повітряні тривоги оголошують регулярно - у багатьох регіонах сирени лунають щодня, іноді по кілька разів на добу. Через масштабні ракетні та дронові атаки з боку Росії українці змушені тривалий час перебувати в укриттях, що істотно впливає на емоційний стан і повсякденне життя населення.
Так, у понеділок, 7 липня, у Києві та низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
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