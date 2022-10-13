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Тревоги и комендантский час. Как работают театры и кино в Киеве во время войны

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Киев, Украина, Четверг 13 октября 2022 15:12
Тревоги и комендантский час. Как работают театры и кино в Киеве во время войны Фото: Показ анимации в KINO24 в Киеве (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В Киеве возобновили работу большинство театров и кинотеатров. Открываются также концертные площадки.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как изменилась индустрия культуры и развлечений во время войны".

Кинотеатры. Еще в мае в Киеве открылись кинотеатры "Планета Кино", Multiplex и другие. Сначала там показывали старые фильмы, которые транслировали еще в феврале. Позже начали обновлять программы. Большинство кинотеатров не поднимали цены.

Коммунальные киевские кинотеатры возобновили работу в начале июня. Заново открылись "Флоренция", "Лейпциг", "Имени Шевченко", "Луч", "Старт", "Лира", "Факел". Сеансы проходят в кинотеатре "Жовтень. Из-за массированных атак 10 и 11 октября кинотеатр "Оскар" в ТРЦ "Gulliver" временно прекратил работу.

Как работают во время воздушных тревог. При объявлении о воздушной тревоге в кинотеатрах останавливают показ, зрителей просят пройти в укрытие. При долгих тревогах сеанс не возобновляется: людей приглашают посмотреть фильм в следующий раз в течение двух недель.

"Решение возобновить работу мы приняли не с позиции бизнеса, а для поддержки экономики и наших сотрудников. Низкое посещение, частые тревоги, прерывающие сеансы и многие другие проблемы негативно влияют на бизнес", — рассказала РБК-Украина маркетинг-директор сети кинотеатров "Оскар" Анастасия Каплан.

Тревоги и комендантский час. Как работают театры и кино в Киеве во время войны

Фото: Здание "Театра на Подоле" (wikipedia.org)

Театры. Многие заведения, где проводят спектакли, начали открываться еще в мае. В последний месяц весны в Киеве возобновили работу Театр имени Ивана Франко, Национальная Опера, Молодой Театр, "Колесо", Театр на Печерске, "Сузір'я", Театр на Подоле, Киевская Оперетта, "Дах" и другие.

Как работают во время воздушных тревог. Спектакль прерывают, зрителей просят пройти в убежище. Если до комендантского немного времени, а тревога длится долго, то показ переносят на другой день.

"Театр на Подоле" возобновил большую часть представлений, проводившихся до войны. Сейчас театр работает практически без выходных.

"Спрос на походы в театр есть, но динамика покупки билетов – ниже. До войны за два месяца до спектакля билетов купить было уже невозможно, а сейчас чаще бронируют за несколько дней до спектакля или со дня на день", – рассказала РБК-Украина представительница театра Оксана Прыбиш.

Напомним, Укрзализныця обновила в Киеве станцию Выдубичи: фото до и после ремонта.

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