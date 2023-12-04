Про тривоги через МіГ, "Шахеди" та Patriot: головне з інтерв'ю Юрія Ігната РБК-Україна

Про останню масовану атаку "Шахедів" на Київ

У ніч з 24 на 25 листопада росіяни випустили по Києву рекордну кількість ударних БПЛА Shahed-136 - понад 66.

За словами Ігната, ці дрони йшли на столицю з двох напрямків - з Курської області та з Приморсько-Ахтарська. Їх намагалися знищувати по дорозі. До десятка дронів було знищено зокрема і в зоні відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід". На підступах до столиці та в самій столиці ППО показала ефективність 100%. Прямих влучань, за словами Ігната, не було.

Він також уточнив, що під час цієї атаки були вперше зафіксовані "Шахеди" чорного кольору.

"Підтвердження, що таких "Шахедів" було багато, немає, але такий випадок уже є. За моєю інформацією, такий "Шахед" тоді був тільки один, який, можливо, експериментально випустили, щоби подивитися, як на нього відреагує наша протиповітряна оборона. Але він теж був знищений, як і ті що полетіли у наступні дні - уже видно, що окупанти почали їх фарбувати "із балончика", - пояснив речник командування Повітряних сил.

Про важливість роботи мобільних вогневих груп

Він додав, що командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук після цієї атаки відзначив роботу саме мобільних груп, тому що на них припало близько 40% збиття тієї ночі.

Їхня робота важлива для нас, тому що вони дозволяють нам заощаджувати зенітні керовані ракети, які для нас дуже цінні. Але для збиття решти "Шахедів" тієї ночі довелось застосовувати потужні ЗРК.

"Ворог це теж добре розуміє, тож мета виснаження наших зенітних ракет для ППО у росіян теж є. Тому треба нарощувати кількість тих засобів, які будуть раціональними для збиття БПЛА. На сьогодні найкраще у цьому себе показує Gepard - це за співвідношенням затрат та ефективності. Але і він має обмежений радіус дії - 4,5 кілометри для збиття наземними снарядами. Тому їх треба більше - і самих "Гепардів", і їхніх аналогів", - пояснив речник командування Повітряних сил.

Про можливі повторні атаки росіян на енергетику

На питання, чому росіяни ще не почали обстрілювати нашу енергетику, оскільки минулого року в цей період Україна була вже на порозі блекауту, Ігнат відповів: росіяни будуть діяти відповідно до свого стратегічного задуму. Який їхній основний задум - знищити Україну.

"І вони, повірте, захочуть завдати нам якомога більшої шкоди. Нічого в їхній політиці не змінилося. Якщо вони ще не розпочали такі удари - вони можуть це зробити в будь-який інший день. Але в них немає стільки засобів, як було минулого року", - каже Ігнат.

За його словами, у Москви зараз менше ракет, ніж було у вересні минулого року перед масованими ударами по українській енергетиці. Однак з "Шахедами" в них інша ситуація - в них є можливість і виробляти, і отримувати від Ірану більше дронів. Саме тому в Повітряних силах вважають, що Росія в обстрілах робить і робитиме акцент на ударах ударними БПЛА.

"Вони не просто накопичують ракети - вони відновлюють свій стратегічний запас. Адже більшість з тих ракет, про які ми з вами говоримо, є ще й носіями тактичної ядерної зброї. Їм цей критичний запас потрібно мати, щоби погрожувати країнам НАТО та іншим їхнім ворогам", - додав Ігнат.

Що буде з довгими тривогами через польоти російських Міг-31К

Повітряні сили і надалі інформуватимуть про загрозу через МіГи і надавати цю інформацію оперативному черговому ДСНС в Києві, який, власне, і запускає систему оповіщення. Водночас, каже Ігнат, керівництво держави доручило профільним міністерствам та відомствам розробити рішення щодо реагування на польоти МіГ-31К.

"Яким буде це рішення - не берусь казати. Ми ж і надалі будемо інформувати про загрозу", - пояснив Ігнат.

Він уточнив, що західні партнери з країн НАТО намагаються якомога швидше і якомога повніше інформувати Україну про той чи інший проліт МіГ-31К. Крім того, наша розвідка теж намагається отримувати дані про реальність загрози від МіГ.

"Але не завжди є інформація, з ракетою він летить чи без, чи це просто переліт, чи це бойовий виліт, чи просто тренувальний політ. Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози - тоді, звичайно, не буде оголошуватись тривоги", - пояснив речник командування Повітряних сил.

За його словами, у Росії є три основні аеродроми, звідки злітають ці МіГи - Саваслейка, Моздок і Ахтубінськ.

Про складності української ППО, третю батарею Patriot та F-16

Проблеми є не стільки в роботі самої ППО, а в кількості засобів, яка потрібна, щоб закрити всю Україну. Звичайно, що кількісно нам не вистачає засобів. До того ж у прифронтових регіонах є окремі ризики через те, що наші засоби ППО є там потенційною ціллю для ворожої артилерії, РСЗВ, КАБів тощо.

"Зараз наші люди проходять навчання на Patriot у Німеччині. Німеччина заявила, що буде надавати нам третю систему. Проте коли це станеться чи вже сталось, Повітряні сили не оголошують, щоб не давати ворогу зайвої інформації", - пояснив Ігнат.

Він нагадав, що наші пілоти проходять навчання на винищувачах F-16, які теж мають посилити нашу ППО. Зараз вони вже перейшли до польотів з інструкторами. Це відбувається у Данії, США та Великій Британії.

"Ми не маємо прив’язуватися до якоїсь конкретики, обіцянок, перспектив, наша мета - повністю оновити парк радянської авіатехніки: літаків, вертольотів, БпЛА. Є кінцева мета - близько 150 бойових літаків. Плюс, звичайно, навчально-бойові борти", - сказав Ігнат.

Повне інтерв'ю з речником командування Повітряних сил ЗСУ Юрієм Ігнатом - читайте за посиланням.

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