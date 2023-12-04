О тревогах из-за МиГ, "Шахедах" и Patriot: главное из интервью Юрия Игната РБК-Украина

О последней массированной атаке "Шахедов" на Киев

В ночь с 24 на 25 ноября россияне выпустили по Киеву рекордное количество ударных БПЛА Shahed-136 - более 66.

По словам Игната, эти дроны шли на столицу по двум направлениям - из Курской области и из Приморско-Ахтарска. Их пытались уничтожать по дороге. До десятка дронов были уничтожены, в том числе, и в зоне ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток". На подступах к столице и в самой столице ПВО показала эффективность 100%. Прямых попаданий, по словам Игната, не было.

Он также уточнил, что во время этой атаки впервые были зафиксированы "Шахеды" черного цвета.

"Подтверждения, что таких "Шахедов" было много, нет, но такой случай уже есть. По моей информации, такой "Шахед" тогда был только один, который, возможно, экспериментально выпустили, чтобы посмотреть, как на него отреагирует наша противовоздушная оборона. Но он тоже был уничтожен, как и те, что полетели в последующие дни - уже видно, что оккупанты начали их красить "из баллончика", - объяснил спикер командования Воздушных сил.

О важности работы мобильных огневых групп

Он добавил, что командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук после этой атаки отметил работу именно мобильных групп, потому что на них пришлось около 40% сбития той ночью.

Их работа важна для нас, потому что они позволяют нам экономить зенитные управляемые ракеты, которые очень ценны для нас. Но для сбития остальных "Шахедов" в ту ночь пришлось применять мощные ЗРК.

"Враг это тоже хорошо понимает, поэтому цель истощения наших зенитных ракет для ПВО у россиян тоже есть. Поэтому нужно наращивать количество тех средств, которые будут рациональными для сбивания БПЛА. На сегодняшний день лучше всего в этом себя показывает Gepard - это по соотношению затрат и эффективности. Но и у него есть ограниченный радиус действия - 4,5 километра для сбития наземными снарядами, поэтому их нужно больше - и самих "Гепардов", и их аналогов", - пояснил спикер командования Воздушных сил.

О возможных повторных атаках россиян на энергетику

На вопрос, почему россияне еще не начали обстреливать нашу энергетику, поскольку в прошлом году в этот период Украина была уже на пороге блекаута, Игнат ответил: россияне будут действовать в соответствии со своим стратегическим замыслом. Каков их основной замысел - уничтожить Украину.

"И они, поверьте, захотят нанести нам как можно больше вреда. Ничего в их политике не изменилось. Если они еще не начали такие удары - они могут это сделать в любой другой день. Но у них нет столько средств, как было в прошлом году", - говорит Игнат.

По его словам, у Москвы сейчас меньше ракет, чем было в сентябре прошлого года перед массированными ударами по украинской энергетике. Однако с "Шахедами" у них другая ситуация - у них есть возможность и производить, и получать от Ирана больше дронов. Именно поэтому в воздушных силах считают, что Россия в обстрелах делает и будет делать акцент на ударах ударными БПЛА.

"Они не просто накапливают ракеты - они восстанавливают свой стратегический запас. Ведь большинство тех ракет, о которых мы с вами говорим, являются еще и носителями тактического ядерного оружия. Им этот критический запас нужно иметь, чтобы угрожать странам НАТО и другим их врагам", - добавил Игнат.

Что будет с длинными тревогами из-за полетов российских Миг-31К

Воздушные силы и дальше будут информировать об угрозе через МиГи и предоставлять эту информацию оперативному дежурному ГСЧС в Киеве, который, собственно, и запускает систему оповещения. В то же время, говорит Игнат, руководство государства поручило профильным министерствам и ведомствам разработать решение о реагировании на полеты МиГ-31К.

"Каким будет это решение - не берусь говорить. Мы же и дальше будем информировать об угрозе", - объяснил Игнат.

Он уточнил, что западные партнеры из стран НАТО пытаются как можно быстрее и полнее информировать Украину о том или ином пролете МиГ-31К. Кроме того, наша разведка тоже пытается получать данные о реальности угрозы МиГ.

"Но не всегда есть информация, с ракетой он летит или без, или просто перелет, или это боевой вылет, или просто тренировочный полет. Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы - тогда, конечно, не будет объявляться тревоги", - объяснил спикер командования Воздушных сил.

По его словам, у России есть три основных аэродрома, откуда взлетают эти МиГи - Саваслейка, Моздок и Ахтубинск.

О сложностях украинской ПВО, третьей батареи Patriot и F-16

Проблемы не столько в работе самой ПВО, а в количестве средств, которые нужны, чтобы закрыть всю Украину. Конечно, количественно нам не хватает средств. К тому же в прифронтовых регионах есть отдельные риски из-за того, что наши средства ПВО являются потенциальной целью для вражеской артиллерии, РСЗО, КАБов и т. д.

"Сейчас наши люди проходят обучение на Patriot в Германии. Германия заявила, что будет предоставлять нам третью систему. Однако, когда это произойдет или уже произошло, Воздушные силы не объявляют, чтобы не давать врагу лишней информации", - пояснил Игнат.

Он напомнил, что наши пилоты проходят обучение на истребителях F-16, которые тоже должны усилить ПВО. Сейчас они уже перешли к полетам с инструкторами. Это происходит в Дании, США и Великобритании.

"Мы не должны привязываться к какой-либо конкретике, обещаниям, перспективам, наша цель - полностью обновить парк советской авиатехники: самолетов, вертолетов, БпЛА. Есть конечная цель - около 150 боевых самолетов. Плюс, конечно, учебно-боевые борта", - сказал Игнат.

Полное интервью со спикером командования Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом - читайте по ссылке.

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