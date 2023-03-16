UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тривога в Нікопольскому районі тривала 9 годин, але є "хороша новина"

Фото: тривога у Нікопольському районі Дніпропетровської області тривала 9 годин (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти вночі не обстрілювали Дніпропетровську область. І це при тому, що в Нікопольському районі, який найбільше потерпає від ворожих атак тривога тривала 9 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Ранок починається з хорошої новини: ніч в Дніпропетровській області видалася спокійною. Жодного обстрілу наших громад", - розповів він.

За словами Лукашука, у Нікопольському районі повітряна тривога тривала відучора й до самого ранку, майже 9 годин.

"На щастя, минулося", - констатував він.

Як повідомлялось, у середу, 15 березня, росіяни обстріляли Марганець у Дніпропетровській області та вбили двох людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипроДніпропетровська область